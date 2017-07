Bac 2017 Un elev din Iasi, care promovase examenul cu media 6,01, a fost declarat respins dupa ce a facut contestatie

In urma contestatiilor, in judetul Iasi, rata de promovare a examenului de bacalaureat a crescut cu peste un procent, de la 82.91 la suta la 84,1 la suta.De asemenea, numarul mediilor de 10 in judetul Iasi a crescut de la opt la 13. Cei cinci elevi notati cu 10 dupa contestatii sunt de la Colegiul National - trei si Colegiul "Costache Negruzzi" - doi.In total au fost depuse 1.519 contestatii, iar 1.082 de note au crescut.In urma reevaluarii tezelor, 83 de candidati care au avut initial media generala cuprinsa intre 5,00 si 5,99 au promovat examenul de bacalaureat."Constatam o crestere semnificativa a procentului de promovabilitate la bacalaureat in judetul Iasi in ultimii trei ani, de aproximativ zece la suta. La nivel national Iasul se situeaza in primele locuri, ceea ce confirma inca o data calitatea educatiei in scolile din judet", a declarat seful Inspectoratului Scolar Iasi, Genoveva Farcas.