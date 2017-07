Bac 2017 Rata finala de promovare, dupa contestatii, este de 72,9%

Rata de promovare inregistrata de absolventii care au sustinut probele in prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2017 a crescut cu 1,5 % dupa solutionarea contestatiilor: de la 71,4% la 72,9%. Rata finala de promovara este cu cu 4,8% mai mare decat rata finala de anul trecut, 68,1%.









93.640 de candidati au promovat dintr-un total de 128.509 candidati prezenti, dar numarul total al candidatilor inscrisi a fost de 135.513 candidati inscrisi.





Din cei 128.509 candidati prezenti, 111.547 din promotia 2016-2017 si 16.692 din promotiile anterioare).





"Precizam ca 7.004 candidati au absentat. Au fost declarati respinsi 34.690 de candidati (numar in scadere de la 36.570, inainte de contestatii). Dintre acestia, 23.136 de candidati apartin promotiei curente, iar 11.554 sunt din promotiile anterioare. Au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 179 de candidati, care nu se vor putea prezenta la urmatoarele doua sesiuni ale Bacalaureatului", arata comunicatul Ministerului Educatiei.









La nivel national, cele mai ridicate procente de promovare (83%+) s-au inregistrat in judetele Bacau (84,53% comparativ cu 83,54% inainte de contestatii), Sibiu (84,39% comparativ cu 83,73%), Iasi (84,10% comparativ cu 82,91%) si Cluj (83,65% comparativ cu 82,75%). Rata finala de promovare in Capitala este de 75,83% (in crestere de la 74,09%). Judetele in care rata de promovare a ramas sub 55% sunt Ilfov (44,31%) si Giurgiu (51,96%).





In functie de anul scolar in care au absolvit studiile liceale, 88.311 candidati promovati provin din promotia 2016-2017 (79,2%, rata de reusita), iar 5.329 de candidati provin din promotiile anterioare (31,4%, rata de reusita). Numarul mediilor de 10 a crescut la 126 (initial au fost inregistrate 97).









Nota minima de promovare, pentru fiecare disciplina, este 5, iar media finala pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidatilor prezenti, incluzand in aceasta categorie si candidatii eliminati.

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2017 este programată între 28 august şi 6 septembrie.