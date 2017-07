Dragnea, despre informatiile privind inceputul relatiei sale cu Tariceanu, descrisa in documentul publicat de RISE Project: Niste minciuni scrise de niste prosti

Potrivit acestui raport , relatia de prietenie dintre Dragnea si Tariceanu ar fi inceput in 2005, cand primul era seful consiliului judetean Teleorman iar cel de-al doilea prim ministru. Atunci, Tariceanu ar fi aprobat fonduri de 257 de miliarde lei vechi pentru un pod din Teleorman, care ar fi fost afecat de inundatii si ar fi fost reparat de Tel Drum. "A fost o lucrare fictiva, scriu ofiterii DGPI, dar pe fondul calamitatilor naturale, Tariceanu i-a alocat banii lui Dragnea cu titlu de forta majora. Asta a permis negocieri cu o singura sursa, evitarea lictatiilor publice, pana cand fondurile au ajuns la Tel Drum - constatau ofiterii DGPI", dupa cum nota RISE Project.Intrebat daca isi mai aminteste acel episod, Dragnea a raspuns, luni: "Da, este ca la Radio Erevan, dincolo de faptul ca sunt niste minciuni scrise de niste prosti."Acesta a sustinut ca in 2005 nu il cunostea pe Tariceanu si ca podul din Teleorman "a fost singurul pod luat de ape care nu a fost finantat", desi a facut solicitari in scris in acest sens."Nu au vrut efectiv sa imi aloce bani pentru acel pod, judetul era blocat. Am incercat sa facem un imprumut la Consiliul Judetean, dar consilierii Aliantei D.A. s-au opus", a sustinut Dragnea, care a adaugat ca a strans 80.000 de semnaturi cu ajutorul carora a luat totusi imprumut de la CJ si a reparat podul."Daca atunci a inceput relatia mea cu Tariceanu, inseamna ca a inceput prost", a comentat Dragnea.