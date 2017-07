Liviu Dragnea contrazice noul program de guvernare al PSD, sustinand ca este programat un salariu minim de 1.550 lei in 2018, nu de 2.000 lei

Liviu Dragnea a declarat luni ca pentru 2018 "avem in program" un salariu minim de 1.550 lei, nu de 2.000 lei. Prin aceasta afirmatie, Dragnea contrazice chiar noul program de guvernare, care precizeaza ca "nivelul salariului minim brut in Romania, in urmatorii 4 ani, va fi de 2000 lei in 2018, 2200 lei in 2019 si 2400 lei in 2020".Mai mult, seful PSD spune ca "nu exista asa ceva" si "probabil dintr-o greseala s-a rostogolit asta in spatiul public".In ciuda a ceea ce este prevazut in noul program de guvernare, Liviu Dragnea a spus ca in program este prevazut un nivel al salariului minim de 1.550 lei in 2018, de 1.650 lei in 2019 si de 1.750 in 2020.Cum va creste salariul minim brut pentru angajatii2000 lei in 2018, 2200 lei in 2019 si 2400 lei in 2020.Cum va creste salariul minim brut pentru angajatii2300 lei in 2018, 2640 lei in 2019 si 3000 lei in 2020.