Tariceanu, la o saptamana a guvernului Tudose: Sunt multumit, dar am convenit sa facem evaluari lunare

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la finalul sedintei coalitiei de guvernare ca este multumit, dupa prima saptamana de activitate a guvernului Tudose, pentru ca “observ o preocupare in primul rand de a organiza discutii bilaterale cu toti membrii guvernului, o preocupare de urmarire a felulului in care functioneza bugetul”, dar a anuntat totodata ca vor exista evaluari lunare. Totodata, acesta a mai zis ca premierul i-a informat in legatura cu deblocarea a 9 miliarde de lei pentru infrastructura la nivelul Ministerului Transporturilor si cu privire la o evaluare pe care Ministerul de Finante urmeaza sa o prezinte in legatura cu Fondul Suveran de Investitii.

“Sunt multumit, observ o preocupare in primul rand de a organiza discutii bilaterale cu toti membrii guvernului, o preocupare de urmarire a felulului in care functioneza bugetul”, a declarat Tariceanu, la iesirea din sedinta coalitiei de guvernare, dupa ce a anuntat ca s-a convenit sa existe "intalniri saptamanale la care sa stabilim o agenda, iar lunar sa facem o evaluare, sa vedem cum sunt implementate deciziile la nivelul legislativului si parlamentului".

Tariceanu a mai spus ca premierul i-a informat “cu o serie de decizii la nivelul guvernului”, precum deblocarea a noua miliarde de lei pentru infrastructura la nivelul min transporturilor si evaluarea pe care urmeaza Ministerul de Finante sa o prezinte cu privire la Fondul Suvernam de Investitii, dar "nu au fost prezentate cifre din buget", cat si despre ce va face acesta in vizita sa la Bruxelles.