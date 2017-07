Mihai Tudose: Posturile din sistemul public vor fi inghetate / Angajari, doar pe baza unui memorandum de justificare al ministrului de resort

Tudose a fost intrebat daca posturile publice sunt inghetate. "Vor fi inghetate, numarate" dar "acolo unde ministrul de profil vine cu memorandum justificat sa se angajeze cineva, vom face acele angajari", a raspuns el.Acesta a sustinut ca sistemul ""sufera de lipsa de performanta" dar se inregistreaza in acelasi timp "foarte multe posturi libere", "sute, mii de posturi libere". In acelasi timp insa exista alte "structuri care s-au umlfat in timp ca schema de personal".In aceste conditii este nevoie de un "cod administrativ" astfel incat in perioada urmatoare se va ce un "inventar" al acestor posturi pentru a se construi "scheme de personal pentru a raspunde nevoilor reale", a spus Tudose.