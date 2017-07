Fostul manager al Spitalului Malaxa a recunoscut acuzatiile de delapidare si luare de mita, dar vrea sa fie judecat in arest la domiciliu pentru ca are probleme pulmonare

Fostul manager al Spitalului Malaxa din Bucureşti, Florin Secureanu, aflat în arest preventiv de şapte luni, a recunoscut, luni, in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti, faptele de care este acuzat si a cerut sa fie judecat in arest la domiciliu pentru ca are probleme pulmonare. Totodata, acesta a cerut sa fie judecat in procedura simplificata pentru a beneficia de reducerea pedepsei, relateaza News.ro.





Curtea de Apel Bucureşti a judecat, luni, contestaţia DNA la decizia de judecare în arest la domiciliu luată în 7 iulie de Tribunalul Bucureşti în cazul lui Florin Secureanu.





Procurorul de şedinţa a arătat că faptele de care este acuzat Secureanu s-au întins pe o perioadă de şapte ani, că nu a plătit prejudiciul stabilit în dosar şi că în timpul urmăririi penale a avut o atitudine oscilantă.





”Nu se impune măsură înlocuirii arestului preventiv cu arestul la domiciliu. A acceptat procedura simplificată, dar asta nu înseamnă că a fost diminuată gravitatea faptelor. A făcut acest lucru pentru a beneficia de o pedeapsă redusă”, a arătat procurorul.





În replică, avocatul lui Secureanu a susţinut că decizia Tribunalului este întemeiată.” În decembrie anul trecut, domnul Secureanu a aflat din mass-media că este cercetat. S-a prezentat la DNA şi după două ore a fost reţinut. A declarat că nu are obiecţiuni faţă de rechizitoriu. A declarat în faţa judecătorului de camera preliminară că doreşte să se judece în procedura simplificată. Nu e un pericol public. Toate bunurile inculpatului sunt sub sechestru. Nu i s-a permis să vândă o proprietate pentru a acoperi o parte din prejudiciul. Are un cumpărător acum pentru o proprietate. În plus, are probleme la plămâni şi probleme stomatologice”, a arătat apărătorul fostului manager de la Spitalul Malaxa.





În apărarea să, Florin Secureanu a spus în faţa judecătorului că regretă faptele de care este acuzat şi le recunoaşte. ”Regret faptele care mi se impută şi le recunosc. N-am fost oscilant în faţa procurorului DNA. Am recunoscut toate acuzaţiile care mi-au fost aduse. Am probleme pulmonare care pot fi tratate mai uşor în arest la domiciliu. Am, de asemenea, lucrări de implantologie care nu au fost terminate. Impactul mass-media a fost exagerat în cazul meu. Conversaţiile din dosar au fost prezentate trunchiat. Doresc să acopăr o parte din prejudiciu. Un vecin vrea să cumpere imobilul aflat în construcţie”, a arătat Secureanu.





Curtea de Apel Bucureşti a rămas în pronunţare, urmând să stabilescă dacă fostul manager va fi judecat în arest preventiv sau în arest la domiciliu. Florin Secureanu este arestat preventiv de şapte luni.





Fostul manager al Spitalului Malaxa din Capitală Florin Secureanu, arestat preventiv din decembrie anul trecut, a fost trimis în judecată de DNA în 15 mai dosarul în care este acuzat că a conceput şi a pus în aplicare mai multe mecanisme prin care şi-a însuşit peste 9 milioane de lei din patrimoniul spitalului, care s-a constituit parte civilă în acest caz. Secureanu este judecat pentru delapidare (cinci fapte, din care una cu consecinţe deosebit de grave) şi luare de mită.





Alături de Secureanu au mai fost trimişi în judecată, în libertate, Margareta Preda, la data faptei director financiar-contabil al Spitalului Malaxa, pentru două infracţiuni de complicitate la delapidare; Traian-Alexandru Nica, la data faptelor specialist IT la acelaşi spital, pentru complicitate la delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată; Paul Stoica, la data faptelor şef al Serviciului Tehnic - Administrativ al Spitalului Malaxa, şi Ştefan-Lucian Nicolae, la data faptelor tehnician administrativ la aceeaşi unitate medicală, pentru complicitate la delapidare şi fals intelectual, precum şi Eugen Răsoiu, Eugenia Dumitru şi Simona Trandafir, la data faptelor administratori ai unor societăţi comerciale, pentru complicitate la delapidare, dar şi Cristian Ioniţă şi Mihai Mesner, de asemenea administratori ai unor firme, pentru complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.





Florin Secureanu a fost manager al Spitalului Clinic ”Nicolae Malaxa” din Bucureşti în perioada 1 aprilie 2007 - 29 noiembrie 2016, timp în care ”a conceput şi pus în aplicare mai multe mecanisme prin care şi-a însuşit sume semnificative de bani din patrimoniul spitalului, în cuantum total de 9.144.053,4 lei”, se arată în rechizitoriul procurorilor.