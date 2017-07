Ministerul Educatiei a alocat aproape 64 de milioane de lei pentru bursele studentilor pe luna iulie

Sumele alocate de Ministerul Educatiei institutiilor de invatamant superior de stat pentru burse vor fi similare cu cele din luna iunie, 63.908.245 lei, indiferent de numarul de zile de vacanta ale studentilor, urmand ca pentru luna august, cuantumul sa fie acelasi, informeaza Ministerul Educatiei.





Urmare a intrarii in vigoare, in luna iunie, a Legii 137/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, bursele studentesti, indiferent de categorie, se acorda "pe toata durata anului universitar (12 luni)".









"In acest sens, dupa aparitia legii, Ministerul Educatiei Nationale a modificat metodologia-cadru de acordare a burselor prin ordinul de ministru nr. 4104/2017 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 523/05.07.2017, Partea I) si a solicitat universitatilor, in data de 6 iulie 2017, sa opereze modificarile care se impun in metodologiile proprii.





Astfel, pentru luna iulie 2017, sumele alocate de Ministerul Educatiei institutiilor de invatamant superior de stat pentru burse vor fi similare cu cele din luna iunie (63.908.245 lei, din care 54.582.957 lei pentru studentii romani inmatriculati in ciclurile universitare de licenta si master), indiferent de numarul de zile de vacanta ale studentilor, urmand ca pentru luna august, cuantumul sa fie acelasi", arata un comunicat al ministerului Educatiei.

Potrivit Ministerului Educatiei, la momentul constituirii bugetului de stat pe anul 2017, fondul de burse a fost fundamentat pornind de la durata calendaristică a activităților didactice (în medie 8,3 luni), numărul studenților bugetați și cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor de 201 lei/lună/student, dar dată cu adoptarea Legii 137/2017, durata calendaristică a activităților didactice a fost extinsă pe toată durata anului, fiind astfel acoperite și vacanțele.