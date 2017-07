Remus Vulpescu, director general al Romaero, a fost numit consilier onorific al premierului Tudose

Remus Vulpescu, actualul director general al Romaero, a fost numit consilier onorific al premierului Mihai Tudose, urmand sa se ocupe de Strategia de Dezvoltare Economica Integrata. Decizia a fost semnata de Mihai Tudose si publicata luni in Monitorul Oficial.Remus Vulpescu este director general si membru CA al Romaero din 2016. De asemenea, mai detine si functia de consilier al ministrului energiei. Din 2016 este si membru in Cnsiliul de Administratie al Cuprumin, iar din 2015 administrator special la Fortus Iasi.In perioada 2014-2016 a fost director general al Vulcan SA. In 2013 si 2014 a fost directorul de cabinet al fostului ministru de finante Daniel Chitoiu. In acea perioada a fost si membru in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica si membru in Consiliul de Adminisratie al Transgaz. In 2012 si 2013 a fost administrator special la Hidroelectrica. In 2012 a fost sef al Oficiului de privatizare din Ministerul Economiei (OPSPI), perioada in care Guvernul Ponta a scos la privatizare Oltchim Ramnicu-Valcea, licitatie castigata la acea data de Dan Diaconescu, care in final nu a facut dovada existentei banilor, astfel ca privatizarea a esuat. Anterior, a fost sef al Corpului de control al fostului premier Victor Ponta. Inainte de a detine functii publice, a fost practician in insolventa.