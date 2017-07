Kovesi a refuzat pentru a treia oara sa se prezinte in fata comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009

"Avand in vedere ca nu am cunostinta si nu detin mijloace de proba referitoare la imprejurarile si cauzele in care s-au produs evenimentele supuse cercetarii in cauza ce formeaza obiectul activitatii Comisiei, nu ma voi prezenta in data de 10 iulie 2017 - ora 11.30 la sedinta Comisiei de ancheta", se arata in scrisoarea trimisa de Kovesi.

Presedintele comisiei de ancheta, deputatul PSD Oana Florea, declara, joi, ca Laura Codruta Kovesi va fi invitata din nou, pentru luni, sa vina la audiere, iar in cazul in care va refuza si de aceasta data ar putea fi facute plangeri la Ministerul Justitiei si la parchet.Oana Florea a declarat, intr-o interventie la Antena 3 , ca scrisoarea de refuz este, in proportie de 90%, identica cu cea anterioara , iar comisia va transa prin vot ce decizie va fi luata in urma refuzului lui Kovesi, daca va fi sesizat Ministerul Justitiei sau vor fi sesizate organele de urmarire penala.