Grindina a distrus peste 2.000 de hectare de culturi intr-o comuna din Buzau si peste 500 de hectare de vita de vie in Vrancea

Peste doua mii de hectare de culturi au fost distruse de grindina in localitatea buzoiana Puiesti, in timp ce, in judetul Vrancea, circa cinci sute de hectare de vita de vie au fost afectate, in unele cazuri si in proportie de suta la suta, relateaza News.ro.





Potrivit primarului comunei buzoiene Puiesti, Florin Leaua, dupa o ploaie cu grindina, mai multe lanuri cultivate cu porumb, floarea soarelui si griu au fost distruse, gradul de afectare a culturilor fiind cuprins intre 80 si 100 la suta.

Primarul povesteste ca grindina a cazut zeci de minute, a avut un diametru de 5-6 centimetri si a persistat pe ulitele satelor pana a doua zi dimineata.





Florin Leaua a adaugat ca, din primele evaluari, peste doua mii de hectare de culturi au fost distruse.

"O ploaie de circa jumatate de ora a distrus o suprafata de circa doua mii de hectare, dintr-o prima evaluare. In aceasta dimineata (luni - n.r) chemam fermierii sa vedem concret ce pagube sunt la fiecare in parte. Gradul de afectare pe aceasta suprafata este de 80-100 la suta. Culturile de grau care erau gata de recoltat au fost lovite, nu se mai poate recolta nimic. La floarea soarelui aparatul foliar a disparut, iar porumbul a fost prins intr-o faza foarte sensibila, vedem azi, chemam si Prefectura si APIA si societatile de asigurari pentru cei care au avut asigurare", a declarat primarul comunei Puiesti, Florin Leaua.





Grindina a facut ravagii si in judetul Vrancea. Sute de hectare de vita de vie din comunele Dumbraveni, Bordesti si Gugesti au fost distruse de grindina.

La Dumbraveni, in unele zone, viticultorii nu mai au sperante sa recupereze ceva, fiind distrusi strugurii. In comuna, la o prima evaluare a pagubelor, sunt peste cinci sute de hectare de vita de vie afectate de grindina cazuta.





In unele zone, aproape toti strugurii de pe butuci au fost distrusi. Pentru cei care au soiuri de vin, urmeaza noi investitii, pentru ca boabele stricate de piatra sa nu afecteze si boabele care au scapat intregi. Cei care au in schimb soiuri de masa spun ca nu mai au ce face, pentru ca la toamna nu vor putea ajunge pe piata cu strugurii stricati.