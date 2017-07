Directorul economic al Primariei Targu Mures, Kiss Imola, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Aceasta este a doua oara cand functionarul este trimis in judecata

Directorul economic al Primariei Targu Mures, Kiss Imola, suspectat ca ar fi cerut 10.000 de euro unui om de afaceri pentru sponsorizarea unei competitii de fotbal in sala, in schimbul achitarii unor facturi la lucrari efectuate in oras, a fost trimis in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita, scrie News.ro. Anterior, el a mai fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, alaturi de primarul orasului, Dorin Floarea, in legatura cu finantarea Asociatiei Sportive "Fotbal Club Asa 2013".





Procurorii din cadrul DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Kiss Imola, la data faptei director economic al municipiului Targu Mures, cu privire la savarsirea infractiunii de luare de mita.





El este suspectat ca, in septembrie 2010, in calitate de director economic in cadrul Primariei municipiului Targu Mures, a pretins suma de 10.000 euro de la un om de afaceri, pentru sponsorizarea unei competitii internationale de fotbal in sala.





"Banii respectivi au fost pretinsi de inculpat pentru ca, in exercitiul atributiilor de serviciu, sa efectueze demersurile necesare astfel incat institutia publica sa achite facturile emise de societatea omului de afaceri in contextul derularii unor contracte de executie lucrari pe raza municipiului Targu Mures (reabilitarea termica a unor blocuri de locuinte, modernizarea unor unitati de invatamant etc.)", anunta DNA.





Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mures.





In 2015, Kiss Imola a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru abuz in serviciu, intr-un dosar privind finantarea Asociatiei Sportive "Fotbal Club Asa 2013", alaturi de primarul Dorin Floarea.