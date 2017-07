Admitere facultate 2017. SNSPA scoate la concurs 750 de locuri la buget, dar si noua locuri pentru absolventii proveniti din centrele de plasament. Vezi calendarul admiterii

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative a deschis sesiunea de inscriere la facultate. SNSPA scoate la concurs 750 de locuri la buget la cele 9 programe de studii universitare de licenţă.SNSPA acorda, in afara cifrei de scolarizare finantate de la buget, 9 (noua) locuri cu scutire de taxa de scolarizare absolventilor cu diploma de bacalaureat proveniti din centrele de plasament, in conditiile stabilite de senatul universitar.





"Este primul an in care oferim aceste locuri. Cred enorm in potentialul acestor tineri. Si mai cred ca societatea trebuie sa vina in sprijinul lor. Vrem sa-i sustinem pentru ca stim ca atat prin educatie, cat si prin aptitudinile si ambitia lor, isi vor construi o cariera de succes", a sustinut rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.





Scutirea de taxa se face pentru cei 3 ani de studii. Candidatii declarati admisi vor beneficia si de locuri gratuite in camin si de alte facilitati in functie de mediile obtinute (burse, sprijin financiar pentru procurarea de imbracaminte etc).

Cele 9 locuri sunt distribuite astfel:

2 locuri la Facultatea de Administratie Publica (1 loc la Administratie publica, 1 loc la Administratie europeana)

2 locuri la Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (1 loc la Comunicare si Relatii Publice, 1 loc la Publicitate)

1 loc la Facultatea de Management

4 locuri la Facultatea de Stiinte Politice (1 loc la Stiinte Politice, 1 loc la RISE, 1 loc la Sociologie, 1 loc la Psihologie)









Toti cei care doresc sa sustina admiterea la SNSPA pot completa online fisa de inscriere, pe site-ul admitere.snspa.ro, conform calendarului anuntat de fiecare facultate.









La Facultatea de Administratie de Publica, inscrierile vor avea loc in perioada 10 - 18 iulie, iar proba de concurs va avea loc pe 20 iulie. La aceasta facultate, sunt disponibile 225 de locuri bugetate.





La admitere, 80% din media de admitere o reprezeinta nota obtinuta la examenul de admitere, iar 20% media examenului de bacalaureat.





Examen scris (examen tip grila), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istorie, Limba romana, Limba engleza sau Stat si democratie.









La Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, inscrierile au loc in perioada 10 -14 iulie, iar proba de concurs are loc pe 16 iulie. Aici sunt bugetate 200 de locuri.





Admiterea se face pe baza de examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba si literatura romana; Istorie; Psihologie; Economie. In ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplina.









La Facultatea de Management, inscrierile sunt programate in perioada 12-17 iulie 2017, iar proba de concurs este stabilita pe 19 iulie 2017. Numarul locurilor la buget este de 75, iar admiterea se face pe baza examenului de admitere (test grila), a carei nota conteaza 65% din media de admitere, si pe baza mediei la bacalaureat (35%)





Test-grila, cu intrebari sau probleme dintr-o singura disciplina, este la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria Romaniei, Limba Romana (Gramatica), Limba Engleza, Logica sau Matematica.





Facultatea de Management propune candidatilor cate o suta de posibile subiecte pentru proba scrisa la fiecare dintre disciplinele de concurs. Dintre aceste subiecte, in ziua examenului, vor fi trase la sorti cate 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria Romaniei, Logica, Limba Romana (Gramatica), Limba Engleza si 10 pentru Matematica.









Facultatea de Stiinte Politice a inceput selectia candidatilor inca din primavara. La prima sesiune de pretestare, desfasurata in luna aprilie 2017, candidatii au avut ocazia sa-si evalueze cunostintele la disciplinele de concurs. Cei care vor dori sa obtina o nota mai mare, precum si cei care inca nu s-au decis, o pot face in cea de-a doua sesiune de pretestare, desfasurata in luna iulie.

Inscrieri online: 8 mai - 10 iulie 2017

Pretestare:

12 iulie 2017 - Proba scrisa pentru specializarile: Stiinte Politice, Relatii Internationale si Studii Europene

13 iulie 2017 - Interviu pentru specializarile: Sociologie, Psihologie.





Aici sunt 250 de locuri la buget.









Pentru specializarile Stiinte Politice si Relatii Internationale si Studii Europene:

Examen scris, sustinut in doua sesiuni de pretestare la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematica.

Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a optiunilor formulate

Pentru specializarile Sociologie si Psihologie:

- Interviu: sustinerea unei scrisori de intentie in fata comisiei de pretestare si se noteaza cu admis/respins.

- Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematica, limba romana, filosofie sau logica si argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).

Ierarhizarea se va face in baza notei obtinute la una dintre disciplinele examenului de bacalaureat enumerate mai sus.





Admiterea pentru romanii de pretutindeni





Ministerul Educatiei Nationale a publicat Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul superior, pentru anul 2017-2018.





Potrivit metodologiei, tinerii din Republica Moldova, atat absolventii cu bacalaureat in Romania, cat si cei cu bacalaureat in Republica Moldova, precum si etnicii romani din Albania si Macedonia, vor depune dosarele de admitere la sediul universitatii unde doresc sa dea admiterea si vor candida pentru numarul de locuri alocate.