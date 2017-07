VIDEO Alternativa la sistemul de rachete Patriot pentru apararea antiaeriana? Ce oferta au europenii de la MBDA si de ce cred ca sistemul SAMP/T cu rachete Aster 30 e mai bun decat varianta americana

Interviu

Romania va cheltui peste 6 miliarde de dolari in urmatorii ani pentru noi sisteme de rachete de aparare antiaeriana, din care 4 miliarde pentru sapte baterii de rachete sol-aer cu bataie mare. Desi vorbim de cele mai mari achizitii de armament facute vreodata de tara noastra, prea multe detalii nu au aparut in spatiul public. S-a pomenit de Patriot, dar nu exista informatii despre ce specificatii, ce pret, ce versiune de rachete sau ce avantaje ar putea avea industria nationala de aparare. Pe masa oficialilor de la armata se afla, insa, si oferta europenilor de la MBDA, care spun, intr-un interviu acordat HotNews.ro, ca au un sistem mai bun decat cel american, ca sunt deschisi la o cooperare industriala ce ar putea presupune linii de productie a rachetelor in Romania si ca pot dota cu aceleasi tipuri de rachete toate tipurile de forte ale armatei ce au nevoie de modernizare.



VIDEO - Alternativa la Patriot? Europenii de la MBDA ofera sistemul SAMP/T cu rachete Aster 30:





Nu mai putin de 4 miliarde de dolari pentru sisteme de rachete sol-aer cu bataie lunga - 7 baterii pentru Fortele Terestre si cele Aeriene, dar si 2,1 miliarde de euro pentru sisteme antiaeriene pe raza scurta (SHORAD) si foarte scurta (VSHORAD). Asta se regaseste in planul de inzestrare intocmit de catre MApN si aprobat in Parlament in primavara acestui an.





Vorbim, practic, de cele mai scumpe achizitii pe care Armata Romana le-ar face in toata istoria sa. Cu toate acestea, discutia si dezbaterea in spatiul public aproape ca au lipsit...





Cand a fost vorba de achizitia de avioane de vanatoare multirol s-a stiut ca pe masa decidentilor au existat, pe langa oferta americana de F-16, propunerile suedezilor de la SAB pentru avionul Gripen sau ale europenilor cu Eurofighter Typhoon. Dintre acestea s-a luat o decizie pentru achizitia de F16.





La fel si in cazul transportoarelor blindate. In joc au fost Iveco, Patria, Mowag cu al sau Piranha si nemtii de la Rheinmetall care pana la urma au ajuns sa semneze acordul cu statul roman.





In cazul achizitiei de sisteme de rachete pentru apararea antiaeriana s-a pomenit , in treacat, doar de Patriot...





Cu siguranta ca nu toate detaliile unei asemenea achizitii de armament, in special cele foarte tehnice din cadrul contractului, pot fi dezvaluite public, insa informatiile despre ce optiuni are Armata pe masa, care sunt sistemele compatibile, liniile mari ale achizitiei sau oferta financiara si de colaborare industriala nu ar trebui sa lipseasca din discursul public.





Achizitia de sisteme de rachete pentru aparare antiaeriana. Exista si alta variante dincolo de Patriot?





"Patriot nu e singura solutie", a declarat intr-un interviu pentru HotNews.ro Didier Philippe, vicepresedinte in cadrul grupului european MBDA, unul dintre cei mai mari producatori de rachete din lume.





"Avem solutii in Euopa, construite aici, ce sunt recunoscute ca activ NATO in contracararea amenintarilor balistice. Vorbim de sistemul SAMP/T bazat pe rachetele Aster", spune Philippe. (vezi detalii despre sistemul SAMP/T si rachetele Aster aici











Sistemul SAMPT expus la salonul aeronautic de la Paris

De ce sustine MBDA ca are un sistem mai bun decat Patriot? Sistemul SAMP/T este operational in Franta in cadrul Fortelor Aeriene, in Italia in cadrul Fortelor Terestre, in Marea Britanie acelasi sistem cu aceleasi rachete este folosit pe fregate, iar acum se afla si pe masa oficialilor din Armata ca alternativa la sistemul Patriot, potrivit reprezentantului MBDA.---





"E un sistem mult mai modern care are numeroase avantaje fata de sistemul Patriot din prezent, care e unul conceput inca din anii 70", sustine Didier Philippe.





"Unul dintre avantaje este ca sistemul este functional pe 360 de grade, adica radarul vede imprejur, nu doar intr-o singura directie. Radarul Patriot "vede" doar pe 120 de grade, adica ai nevoie de trei ca sa poti acoperi totul. Radarul [n.r. de pe sistemul SAMP/T] vede tintele care vin la foarte joasa altitudine, precum rachetele de croaziera, iar in acelasi timp poate detecta si amenintarile balistice. Sistemul Patriot are o antena [n.r. radar] care, atunci cand "priveste" in sus, nu vede nimic din ce vine aproape de nivelul solului", declara reprezentantul MBDA.





Potrivit acestuia, sistemul SAMP/T e mult mai mobil si are nevoie de mult mai putini oameni pentru a fi dislocat si operat, fapt ce s-ar traduce intr-o economie a costurilor. In plus, "sistemul, pentru ca este mai modern, a fost gandit sa aiba operatiuni de mentenanta mai usoare decat pe sistemele de conceptie mai veche".











Radarul Arabel din cadrul sistemului SAMP/T care "vede" pe 360 de grade "Sistemul are o arhitectura deschisa, nu e un sistem inchis. Toate aceste "minusuri" ale sistemului Patriot sunt in plan a fi remediate in Statele Unite abia in anii ce vor urma - un radar pe 360 de grade, un nou sistem de control si comanda pe o arhitectura deschisa. Va fi modern abia peste cinci sau chiar mai multi ani, insa acum, sistemul Patriot care exista in prezent este depasit. Daca e sa cumperi acum un sistem de rachete pentru protectia antiaeriana, fie astepti cinci ani pana cand Statele Unite sa-si puna la punct un sistem care sa poata face fata amenintarilor de azi, precum sunt rachetele rusesti Iskander, fie te orientezi catre un alt sistem modern, produs in Europa, care deja bifeaza toate aceste cerinte si care nu e la final de viata", a mai spus Didier Philippe, de la MBDA.

Potrivit acestuia, grupul european dezvolta in prezent noua generatie de rachete pentru sistemul Aster. "E vorba de Aster 30 block 1 NT care poate face fata rachetelor balistice pe o raza de 1.500 de km, fata de 600 de km in prezent, si poate contracara tinte dintre cele mai manevrabile", spune reprezentantul MBDA, care sustine ca aceasta varianta moderna va fi propusa si Romaniei.





"Avem un principiu pe care il respectam: Nu va vindem echipamente vechi. Nu cooperam pe tehnologii invechite, ci cautam mereu sa va oferim tehnologii de ultima generatie, care intra in dotare in alte parti precum Franta sau alte tari NATO. Nu va propunem Mistral 1 sau Mistral 2, ci Mistral 3, ultima generatie. La fel si pentru rachetele Mica, la fel si pentru rachetele Aster", a precizat Philippe.





Potrivit acestuia, achizitia unui sistem de aparare antiaeriana e un proces lung. "Trebuie sa stii ce vrei sa cumperi, in ce scop, daca va indeplini cerintele pe care le ai, ce pret are, ce beneficii aduce in economie. Nu e o decizie pe care sa o iei brusc, din senin. E un proces lung si e o idee buna sa te uiti si la ce alternative ai. Noi putem fi aceasta alternativa", spune reprezentantul MBDA.





Specialisti ai Fortelor Aeriene Romane au asistat in trecut la prezentari ale sistemului antibalistic bazat pe rachete Aster, iar in urma cu cativa ani au asistat si la trageri coordonate de NATO ale sistemului dezvoltat de MBDA.



VIDEO - Despre oferta pentru sistemele SHORAD si VSHORAD:







Sistemele de aparare antiaeriana SHORAD si VSHORAD. Cum a ajuns un sistem cerut de Romania in urma cu zece ani sa fie un produs vandut de MBDA catre alte state ---





Pe langa cele 4 miliarde pe care Romania vrea sa le puna la bataie pentru sistemele sol-aer cu bataie lunga, Armata vrea sa achizitioneze si sisteme de rachete pentru apararea pe raza scurta (SHORAD) si foarte scurta (VSHORAD). Aici MBDA vrea sa propuna un sistem integrat pe cele doua niveluri, sistem pe care l-a dezvoltat tocmai dupa ce a negociat astfel de cerinte cu Romania in urma cu mai bine de zece ani.





"[Reprezentantii Fortelor Aeriene] ne-au cerut sa livram un sistem integrat pe doua niveluri. In cazul nostru e bazat pe rachetele de ultima generatie Mistral si Mica. Un sistem in care este folosit acelasi radar si acelasi sistem de control si comanda care sa opereze pe ambele niveluri, in functie de amenintare, de conditiile meteo", a explicat Didier Philippe.



"Sistemul propune tragatorului tipul de racheta pe care sa o lanseze in functie de tinta. Spre exemplu, o racheta Mica cu radar activ pentru un tip de tinta, o racheta Mistral cu senzor infrarosu pentru un alt tip de tinta. Acest concept a fost o idee buna si l-am dezvoltat astfel incat acum e un produs in sine in oferta MBDA, un produs pe care l-am vandut si altor tari. In continuare e conceptul pe care l-ar vrea [n.r. Fortele Aeriene] sa-l achitioneze. Stiu exact ce putem propune. Au asistat la trageri cu Mistral, cu Mica si cu Aster in ultimii ani", a declarat reprezentantul MBDA.





O caracteristica a ofertei MBDA e ca diferitele sisteme propuse folosesc aceleasi tipuri de rachete care raspund diverselor tipuri de cerinte ale fortelor din cadrul Armatei.





"Pentru Mistral avem un lansator de generatie noua, Simbad-RC, care e adaptat sa protejeze navele de mai mici dimensiuni impotriva amenintarilor aeriene. In acelasi timp poate fi montata pe vehicule blindate sau chiar si pe elicoptere in configuratie aer-aer", spune Philippe.





"La fel e si cu racheta Mica. E racheta pe care o propunem pentru corvete (n.r. corvetele multifunctionale ce ar trebui sa fie construite de Damen la Galati), dar si pentru modernizarea fregatelor. In acelasi timp e propusa si in sistemul integrat pe doua niveluri VSHORAD-SHORAD pentru Fortele Aeriene si cele Terestre", zice reprezentantul MBDA.











Sistemul de aparare SHORAD cu rachete VL Mica

Miliarde de euro care vor fi cheltuiti pe rachete. Cum ar putea beneficia industria nationala de Aparare "Noi avem mai multe proiecte pentru Romania. Unul e axat pe realizarea corvetelor si modernizarea fregatelor, unde noi propunem dotarea cu rachete Exocet (n.r. nava-nava) si rachete Mistral (n.r. pentru apararea antiaeriana). Alt proiect se refera la apararea de coasta unde avem un sistem modern bazat pe familia Exocet. Pentru apararea antiaeriana avem o propunere pentru toate cele trei straturi. Avem sistemul integrat Mistral-Mica pentru apararea pe raza scurta si foarte scurta, si sistemul Aster pentru amenintarile antibalistice cu bataie mare", a detaliat oficialul MBDA.---





Dincolo de cerintele tehnice si specificatiile unor astfel de sisteme de aparare antiaeriana si antibalistica precum sunt Patriot sau SAMP/T de la MBDA, o astfel de achizitie majora ar trebui sa implice si o cooperare industriala cu industria locala.





Polonia, care negociaza achizitia de rachete Patriot inca din 2015, dincolo de neintelegerile pe marginea cerintelor tehnice, cauta sa integreze in industria nationala de aparare anumite elemente care tin de sistemul achizitionat - fie sa produca componente ale noului radar pe 360 de grade dezvoltat pentru viitoarea configuratie Patriot, fie sa construiasca in tara un nou tip de racheta pentru sistem, o varianta mai ieftina de interceptor dezvoltata de americanii de la Raytheon.





In Romania oficialii de la MApN au precizat mereu ca toate achizitiile de inzestrare trebuie sa aiba in vedere integrarea intr-o anumita masura in industria nationala si transferul de tehnologie.





"Vom cheltui banii responsabil si transparent, cu fructificarea la maximum posibil a oportunitatilor de revitalizare a industriei nationale de aparare, urmarind, totodata, adoptarea de programe de inzestrare comune mai multor categorii de forte si dezvoltarea acelor capabilitati 'dual-use' pentru folosire civila si militara", declara fostul ministru al Apararii, Gabriel Les, la bilantul MApN pe 2016.





Cerinta unei cooperari industriale in urma unor astfel de contracte este "legitima", spune Didier Philippe de la MBDA. "Acum ca exista acei 2% din PIB pentru Aparare, cel putin pentru urmatorii 10 ani, cred ca e legitim ca Romania sa vrea sa profite de aceste investitii si sa-si revitalizeze industria de Aparare", spune francezul.





Intrebat ce fel de cooperare industriala ar putea avea Romania in cazul unei asemenea achizitii, reprezentantul MBDA spune ca ar fi posibila infiintarea chiar a unei linii de productie pentru anumite tipuri de rachete.





"Trebuie sa existe un volum care sa fie suficient de mare incat sa justifice investitia. In mod normal, atunci cand trebuie sa alcatuiesti sistemul de aparare pe raza scurta si foarte scurta inseamna un volum considerabil pentru urmatorii 10-15 ani incat sa merite sa pui pe picioare o activitate industriala in tara. De ce sa nu avem o linie de productie pentru o racheta in Romania?", a raspuns reprezentantul MBDA.





"Romania va cheltui multi bani si multe resurse care vin direct din banii contribuabililor. Acesti bani nu ar trebui aruncati pe sisteme invechite. Romania trebuie sa profite de aceste mari achizitii ca sa-si modernizeze industria de aparare. Acest lucru se va intampla daca Romania va gasi un partener care sa sustina o astfel de cooperare, asa cum o facem noi", a mai declarat reprezentantul MBDA.



