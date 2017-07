Proteste impotriva coruptiei si la Timisoara, Cluj, Constanta si Oradea: LCK si DNA sunt spaima lui Dragnea

Manifestantii au adus bannere cu mesaje precum ''DNA, tara e a ta'', (Timisoara), "Kovesi, nu uita/Noi suntem de partea ta!", "Rezistam/Si nu cedam!", "Dragnea, nu uita/Romania nu-i a ta!", "Imbogatire personala prin saracire generala = cv parlamentar, prefect/ministru", "Kovesi you are our only hope", "LCK si DNA sunt spaima lui Dragnea" (Cluj), potrivit Agerpres.Oamenii au protestat pasnic, manifestatiile desfasurandu-se fara incidente.Cateva zeci de timisoreni au fost prezenti, duminica seara, in Agora din Piata Sfantul Gheorghe, unde si-au exprimat sustinerea fata de DNA. "Am vrut sa ne aratam sprijinul fata de DNA, ideea protestului nostru pornind de la coruptia din tara, de la nivel inalt, impotriva careia trebuie sa ne exprimam. Pentru ca apar probleme noi zilnic, la sfarsitul fiecarei saptamani, noi, aici, abordam cate o tema. De saptamana viitoare vom cere autorizatie si pentru un mars pe strazile orasului. Au confirmat participarea la acest protest peste 200, dar probabil ca din cauza caldurii oamenii nu au venit in numar atat de mare'', a declarat Razvan Codreanu, organizatorul protestului.Aproximativ zece persoane au protestat, duminica, in zona centrala a municipiului Cluj-Napoca. "Protestam pentru ca vedem ca guvernul si parlamentarii in special, pentru ca ei sa scape de puscarie sau sa-si scape colegii penali, doresc sa compromita democratia noastra si sa compromita institutiile democratice ale statului, DNA, justitia. Doresc sa le schimbe sau sa faca in asa fel modificari incat pe viitor sa fie permisa mai multa coruptie, mai mult furt, cu ceea ce nu suntem de acord, pentru ca din banii nostri se fura", a declarat, pentru AGERPRES, unul dintre protestatari.17 manifestanti s-au adunat duminica seara pe platoul din fata Prefecturii din Constanta, in urma unui apel lansat pe pagina unui site de socializare de grupul #rezist Constanta, iar la Sibiu, peste 30 de protestatari au marsaluit timp de doua ore, pe doua bulevarde din municipiu.15 persoane s-au adunat, de asemenea, in Piata Unirii din Oradea. "Continuam protestele care au inceput in februarie, deoarece continua atacurile la independenta justitiei, a statului de drept. Am iesit acum pentru ca noi consideram ca ne aflam in cod rosu la DNA, se incearca debarcarea Laurei Codrutei Kovesi de la conducerea DNA, ceea ce ar insemna transformarea Directiei Nationale Anticoruptie intr-o Discretie Nationala Anticoruptie. Incercam sa impiedicam asta", a declarat profesorul Alin Dobai, lider al protestatarilor. Imbracati, majoritatea, in tricouri galbene, inscriptionate cu #rezist, cu vuvuzele si doua portavoci, protestatarii au adus cu ei mai multe pancarte cu mesaje, pe care le-au sprijinit de copaceii din piata Unirii.