Un protestatar a fost ridicat de jandarmi de la marsul impotriva coruptiei care a avut loc in centrul Bucurestiului

In jur de 400 de oameni au participat, duminica seara, la un nou mars de protest impotriva coruptiei, cu numele "Cod rosu la DNA", pe traseul Piata Victoriei - Piata Romana - Universitate - Piata Unirii - Ministerul Justitiei - DNA. Protestul s-a incheiat in fata sediului DNA, dupa aproximativ patru ore. Manifestantii au scandat, pe parcursul marsului, "Fara prag!", "Sustinem DNA!", "PSD ciuma rosie", DNA sa vina sa va ia!", "Iesiti din casa daca va pasa!", "Justitie, nu coruptie!" sau "DNA, noi suntem de partea ta!" In Piata Universitatii, protestatarii s-au oprit pentru a canta "Desteapta-te, romane!" Protestatarii au parcurs marsul Piata Victoriei - sediul DNA pe trotuar, nefiind lasati de catre jandarmi sa mearga pe carosabil. Oamenii s-au asezat pe jos, in mai multe intersectii, scandand "Vrem o banda" si "Jandarmeria apara hotia".