Curtea Constitutionala dezbate marti o sesizare de neconstitutionalitate privind articole din Codul penal legate de fraudarea referendumurilor

Remintim ca, in aprilie 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de patru ani, in dosarul privind fraudarea referendumului din 29 iulie 2012 de suspendare a lui Traian Basescu din functia de presedinte al Romaniei.Liviu Dragnea nu a fost insa condamnat in baza articolelor din Codul penal legate de fraudarea referendumului, ci in baza art. 13 din Legea nr.78/2000, care prevede ca "Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."