Vreme caniculara si disconfort termic in primele zile ale saptamanii viitoare. Instabilitate atmosferica in toata tara, incepand de joi

"Luni, vremea va deveni calduroasa in majoritatea zonelor, iar in Banat, cea mai mare parte a Crisanei, sud-vestul Transilvaniei si local in Oltenia si sudul Munteniei va fi canicula si disconfort termic in crestere. Indicele de temperatura umezeala va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor incadra intre 25 si 28 de grade Celsius pe Litoral si 37 de grade Celsius in Banat. Si la Bucuresti vremea va fi calduroasa, cu o maxima a temperaturii aerului in jurul valorii de 34 de grade Celsius, dar si disconfort termic ridicat. Indicele de temperatura umezeala va depasi usor si aici pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat", spune Adrian Boariu.Potrivit acestuia, vremea caniculara din urmatoarele zile nu va aduce temperaturi la fel de ridicate precum cele inregistrate la inceputul lunii iulie, cand 19 judete si Capitala s-au aflat sub Cod rosu de temperaturi extreme si disconfort termic: "Nu ne asteptam sa se atinga temperaturi atat de mari ca in episodul de canicula de la inceputul lunii iulie, dar si pentru ziua de marti vom avea o vreme calduroasa in toata tara, disconfortul termic se va mentine accentuat si va fi canicula dupa-amiaza in jumatatea de sud-vest a tarii, unde frecvent se inregistreaza maxime de 35 - 37 de grade Celsius, iar in Banat in jurul valorii de 38 de grade Celsius."Marti, in Bucuresti, va fi o vreme calduroasa, caniculara dupa-amiaza, si o maxima termica in jurul valorii de 35 de grade Celsius.De asemenea, meteorologul Adrian Boariu a afirmat ca dupa aceasta perioada caniculara vor aparea si perioade de instabilitate atmosferica in aproape toate zonele tarii, cu averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului, care vor putea lua aspect de vijelie, iar pe suprafete mici vor fi caderi de grindina si cantitati de apa insemnate."Dupa aceasta perioada caniculara vom avea si manifestari specifice instabilitatii atmosferice. Astfel, in sud si sud-estul tarii pe parcursul zilei de miercuri va mai fi local canicula, cu temperaturi maxime care vor urca pana in jurul de 37 de grade Celsius, insa in jumatatea nordica a tarii si in zonele de deal si de munte, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi averse, frecvente descarcari electrice si intensificari ale vantului, ce vor putea lua aspect de vijelie. Pe suprafete mici vor fi caderi de grindina si cantitati de apa insemnate. In restul teritoriului, astfel de fenomene vor aparea doar pe arii restranse", spune Adrian Boariu.In ceea ce priveste Capitala, meteorologul de serviciu al ANM a precizat ca miercuri se va inregistra o temperatura maxima de 35 - 36 de grade Celsius, dar si disconfort termic accentuat. Cerul va fi variabil cu innorari temporare spre seara cand vor fi posibile ploi de scurta durata, frecvente descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului."Joi, vom avea in general o vreme instabila in toata tara, iar temperaturile vor scadea fata de ziua precedenta, astfel ca vom mai atinge cel mult 33 de grade Celsius doar in sudul tarii. Nu vom mai avea canicula, iar tendinta pentru intervalul 14 - 17 iulie ar fi ca valorile sa fie usor mai coborate decat cele normale. De asemenea, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in jumatatea vestica a tarii", spune meteorologul.Pentru luna august, estimarile Centrul european de prognoza indica faptul ca temperatura medie a aerului va fi mai ridicata decat cea normala, in cea mai mare parte a tarii, insa meteorologii nu pot preciza acum care va fi intensitatea valurilor de caldura sau a unor fenomene de instabilitate atmosferica.