Noi proteste impotriva coruptiei, sub numele "Cod rosu la DNA", anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si alte 9 orase ale tarii

Mobilizarea pentru aceste proteste s-a facut pe pagina de Facebook a comunitatii Coruptia ucide.19:00 Piata Victoriei - 19:30 plecare in mars - 20:00 Piata Romana - 20:30 Universitate - 21:00 Piata Unirii - 21:30 Ministerul Justitiei - 22:00 DNA19:00 Piata Unirii19:00 Prefectura19:00 Piata Mare19:00 Piata Unirii18:00 Piata Sf. Gheorghe19:00 Primaria19:00 Piata Unirii19:00 Prefectura19:00 PrefecturaAproximativ 1.000 de oameni au participat , duminica trecuta, la marsul "Impreuna salvam tara de corupti", in semn de protest fata de recentele decizii ale Curtii Contitutionale, printre care si cea de a desfiinta notiunea de conflict de interese, precum si fata de impunerea unui prag pentru abuzul in serviciu si desemnarea lui Mihai Tudose ca premier. Marsul s-a desfasurat in cea mai mare parte pe ploaie, pe traseul Piata Victoriei - Piata Romana - Piata Universitatii - Parlament - Curtea Constitutionala. Proteste au avut loc duminica trecuta si in Sibiu si Iasi.