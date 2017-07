VIDEO Politia de Frontiera: 16 irakieni, prinsi la Curtici in timp ce incercau sa iasa ilegal din tara

"In data de 08.07.2017, in jurul orei 04.00, in cadrul unei actiuni specifice pentru combaterea migratiei ilegale, politistii de frontiera din cadrul SPF Curtici, judetul Arad, au depistat saisprezece persoane, 7 adulti si 9 minori, care se deplasau pe jos, printr-un lan de porumb, spre Ungaria, grupul fiind oprit in apropierea granitei si condus la sediul sectorului pentru cercetari", se precizeaza in comunicat.Potrivit sursei citate, din primele verificari efectuate, politistii de frontiera au stabilit ca cei in cauza sunt cetateni din Irak, 7 adulti cu varste cuprinse intre 27 si 44 de ani, dintre care doua femei, si 9 minori cu varste intre 7 ani si 16 de ani.Politia de Frontiera afirma ca toate persoanele sunt solicitante de azil in tara noastra si au declarat ca intentionau sa treaca fraudulos frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen."Cei in cauza au mai relatat in cadrul primelor cercetari ca au calatorit pana in localitatea Dorobanti cu mai multe taxiuri, iar de aici si-au continuat calatoria pe jos peste camp pana in momentul retinerii", se mentioneaza de asemenea in comunicat.Politistii de frontiera au intocmit actele de urmarire penala pentru savarsirea infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masurile legale care se impun, mai precizeaza sursa citata.