Secretar de stat in Ministerul Educatiei: Universitatile au obligatia sa isi modifice metodologia pentru acordarea burselor pentru studenti si in perioada vacantei

"Ordinul prin care Ministerul Educatiei Nationale modifica metodologia de acordare a burselor a fost publicat in Monitorul Oficial din 5 iulie. Potrivit ordinului, bursele, indiferent de categorie, se acorda pe toata durata anului universitar (12 luni). Studentilor inmatriculati in ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenta sau de master care beneficiaza de orice tip de bursa in ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda acelasi tip de bursa/burse pana la finalizarea anului universitar respectiv, adica pana in luna septembrie, indiferent de momentul in care sustin examenul de finalizare a studiilor. In aceste context, in care ministerul a f[cut toate demersurile legale pentru acordarea burselor, universitatile au obligatia sa stabilesca rapid metodologia proprie si sa le dea studentilor banii care le revin legal", afirma secretarul de stat.Intrebat daca univeristatile pot refuza acordarea burselor si in perioada vacantei, el spune ca nu crede ca vor exista astfel de situatii.Gigel Paraschiv a admis ca in bugetul de stat pentru anul 2017 nu au fost prinse bursele studentilor si pentru perioada vacentei, pentru ca alocarea lor a fost decisa ulterior aprobarii bugetului, astfel ca sumele vor fi prevazute abia la rectificarea bugetara, insa sustine ca la acest moment sunt bani: "Nu cred ca vor fi astfel de situatii. Ministerul pune presiune pe ei (responsabilii din universitati) sa acorde bursele. Ei ne dau in cap cu autonomia si cu faptul ca in contractul institutional au bani pentru 8.3 luni. Nu se specifica care luni. Cinstit, ar putea fi universitati care sa nu dea banii, din pacate, poate din comoditate sau neimplicare. Dar mizam pe buna-credinta si pe respectarea legii."El a admis ca in bugetul de stat pentru anul 2017 nu au fost prinse aceste burse, pentru ca alocarea lor a fost decisa ulterior aprobarii bugetului, astfel ca sumele vor fi prevazute abia la rectificarea bugetara, insa sustine ca la acest moment sunt bani: "Este adevarat ca in bugetul de stat pentru anul 2017 nu au fost prinse aceste burse, alocarea lor fiind decisa ulterior aprobarii bugetului. In acest context, la prima rectificare vor fi prevazute sumele necesare completarii fondului de burse cu perioada de vacanta. Dar, in acset moment sunt bani pentru burse, asa ca univeristatile au obligatia sa acorde banii studentilor."Liga Studentilor de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (LS IASI) a reclamat faptul ca bursele studentilor vor fi virate abia in toamna, pentru ca nu au fost alocati bani. "Liga Studentilor (LS IASI) informeaza studentii si opinia publica asupra faptului ca bursele studentesti promise pentru vara aceasta nu vor fi virate decat la finalul lunii septembrie sau inceputul lunii octombrie, avand in vedere ca nu s-au alocat fonduri in acest sens, urmand ca acestea sa fie disponibile abia dupa rectificarea bugetara din luna august. Desi studentii au acest drept recunoscut, universitatile isi desfasoara activitatea in baza unui contract institutional cu Ministerul Educatiei Nationale, prin care acesta din urma, in calitate de ordonator principal de credite, distribuie fondul de burse in functie de numarul de studenti bugetati, catre universitatile de stat, in urma aprobarii bugetului de stat la inceputul acestui an", a aratat Liga Studentilor Iasi intr-un comunicat de presa.