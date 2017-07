Ministrul Sanatatii: Sunt alte doua prevederi legale care permit acordarea burselor pentru medicii rezidenti

Reactia vine dupa ce Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, cere "lamuriri si clarificari" ministrului Sanatatii si ministrului Muncii pentru situatia semnalata de mai multi medici rezidenti care au fost anuntati ca din 1 iulie, odata cu intrarea in vigoare a noii Legi a salarizarii, nu vor mai primi bursa lunara de 670 de lei. Platforma Romania 100 spune ca dupa adoptarea Legii salarizarii in Parlament nu mai exista baza legala pentru bursei lunara de 670 de lei pentru medicii rezidenti.Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, sustine ca veniturile medicilor nu vor fi afectate intrucat exista doua prevederi legale care permit acordarea burselor pentru rezidenti: "Incep prin a spune ca rezidentii nu vor avea de suferit. Adica veniturile lor nu vor fi diminuate. Nu este in intentia Guvernului de a diminua veniturile rezidentilor, ba din contra. Am discutat cu specialistii Ministerului Muncii, dar si cu cei din Ministerul Sanatatii, care mi-au dat asigurari ca exista doua prevederi legale care permit acordarea burselor pentru rezidenti", a declarat, duminica, pentru News.ro, ministrul Bodog.El mai sustine ca de saptamana trecuta a luat legatura cu specialistii din Ministerul Muncii pentru a analiza daca in cazul rezidentilor ar fi anumite probleme legate de burse: "Mi s-a explicat ca exista inca doua prevederi legale care permit acordatea acestor burse. Dar, daca se va dovedi ca toata legislatia coroborata nu mai permite alocarea acestor burse, vom face urgent toate demersurile, chiar si Ordonanta de Urgenta, pentru ca veniturile rezidentilor sa nu fie afectate", a adaugat Bodog.In perioada vacantei parlamentare, Guvernul nu poate emite ordonante de urgenta. Executivul poate adopta doar ordonante simple, insa numai in domeniile in care a fost abilitat prin lege speciala de catre Legislativ.In sistemul sanitar romanesc lucrau, in 2016, peste 15.000 de medici rezidenti, potrivit datelor Ministerului Sanatatii. De asemenea, sondajele arata ca aproximativ 85% din absolventii de medicina vor sa isi caute de munca in strainatate.