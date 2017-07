Sfaturi de la Politie pentru romanii care pleaca in concediu

Politia Romana le recomanda celor care aleg sa calatoreasca cu avionul spre vacanta sa se informeze cu atentie cu privire la agentia de la care cumpara bilete, scrie News.ro.Pentru un research atent, trebuie sa tineti cont de cateva aspecte: evitati firmele care nu afiseaza date de contact complete (adresa, telefon, cod unic de identificare fiscala etc.) si care se rezuma la o simpla adresa de e-mail; este preferabil sa cumparati de la companii cunoscute sau cu care ati mai avut anterior contacte comerciale si despre care nu exista comentarii negative ale altor clienti pe forumuri ori pe site-urile de evaluare a serviciilor - examinati asadar feedback-ul vanzatorului oferit de alti cumparatori; accesati site-ul original direct si nu prin link-uri primite prin e-mail; documentati-va cu privire la obligatiile dumneavoastra in calitate de cumparator, dar si cu privire la obligatiile vanzatorului.Politistii ii sfatuiesc pe turisti si sa fie atenti cand ofera detaliile cardului de credit sau debit pe internet: verificati intotdeauna daca preluarea datelor se face prin protocol securizat (url-ul de tip https:// inseamna protocol securizat, iar http:// e necriptat); refuzati tranzactia daca vi se cere codul PIN; este normal sa vi se ceara codul CVV (format din 3 sau 4 cifre, inscriptionat pe card); este mai sigur sa folositi un card de debit dedicat tranzactiilor on-line, pe care sa il incarcati numai cu suma necesara achizitiei; nu furnizati codul numeric personal, seria si numarul de la cartea de identitate, pasaport sau permis de conducere, intrucat vanzatorul nu are nevoie de aceste informatii.Rezervarile de locuri pentru zboruri cu avionul se fac cu ajutorul sistemelor internationale computerizate de rezervari, care permit accesul agentiei la baza de date a companiei si rezervarea efectiva a locurilor pentru o anumita cursa in favoarea pasagerilor. Rezervarile sunt gratuite si se fac inaintea datei de plecare. Odata cu efectuarea rezervarii, pasagerul va primi de la agentie informatii referitoare la pretul zborului (valabil la data rezervarii), precum si informatiile referitoare la conditii, restrictii si reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumparat in baza respectivei rezervari, mai aminteste Politia.