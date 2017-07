Ministerul Muncii isi cumpara masini in valoare de 335.000 lei; criteriul de atribuire - cel mai bun raport calitate-pret

Potrivit unui anunt postat in SEAP, Ministerul Muncii vrea sa incheie un contract de achizitii publice pentru a-si cumpara autoturisme, prin accesarea Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017-2019, cu respectarea prevederilor Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.Garantia de participare este in cuantum de 1% din valoarea estimata a contractului si va fi in suma de: 2.011 lei pentru lotul 1, respectiv 1.341 lei pentru lotul 2. Garantia se poate constitui prin virament bancar, ori printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea.Totodata, garantia de participare trebuie sa fie constituita si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.Data limita de depunere a ofertelor este 19 iulie, ora 15.00, sursa de finantare fiind asigurata din fonduri bugetare.