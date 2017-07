Platforma Romania 100: Legea salarizarii le-a taiat medicilor rezidenti bursa de 670 de lei. Cerem lamuriri urgente Guvernului PSD-ALDE

Practic, explica Platforma Romania 100 in comunicat, coalitia majoritara PSD-ALDE a abrogat in Parlament (prin Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice) articolul 18 din Ordonanta de Urgenta nr. 103 din 14 noiembrie 2013 care prevedea ca "medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti din unitatile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/solda bruta lunara mai mic/mica decat 3.000 lei, care nu include drepturile aferente garzilor efectuate pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal delucru de la functia de baza, beneficiaza de o bursa de rezidentiat in cuantum lunar de 670 lei".Articolul 38 din Legea salarizarii reglementeaza mentinerea la nivelul actual a veniturilor asimilate salariilor, insa bursa rezidentilor nu este insa venit asimilat salariului, mai arata sursa citata."Daca este o eroare aceasta trebuie corectata de urgenta. PSD s-a laudat in campania electorala cu grija fata de medici si cu faptul ca acestia trebuie sa ramana in tara dar acum tocmai i-a lasat fara un venit consistent pe cei mai vulnerabili dintre medici. Daca nu este o eroare ci proasta guvernare, atunci este inca un semn al incompetentei acestei guvernari toxice pentru sistemul de Sanatate si pentru Romania", declara Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii si membru fondator al Platformei Romania 100.In sistemul sanitar romanesc lucrau in 2016 peste 15.000 de medici rezidenti, potrivit datelor Ministerului Sanatatii. De asemenea, sondajele arata ca aproximativ 85% din absolventii de medicina vor sa isi caute de munca in strainatate, aminteste Romania 100.