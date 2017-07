Victor Negrescu: Premierul Tudose efectueaza saptamana viitoare o vizita la Bruxelles, unde va avea intalniri cu toti inaltii oficiali europeni

Potrivit acestuia, cooperarea internationala si domeniul afacerilor europene vor reprezenta axe prioritare pentru Executiv."O dovada se va vedea saptamana viitoare, cand premierul Romaniei intentioneaza, si sper sa realizeze, evident, sa faca o prima vizita la Bruxelles, pentru a se intalni cu oficiali europeni, intalnire la care am placerea sa particip, in calitatea mea de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, pentru a transmite acest mesaj ferm: Romania si actualul Guvern isi respecta toate angajamentele asumate anterior si are de gand sa aiba o colaborare foarte buna cu partenerii europeni si, in acelasi timp, sa isi sustina cauza, atunci cand este cazul, in raport cu partenerii nostri de acolo", a precizat Victor Negrescu, intr-o conferinta de presa desfasurata la Alba Iulia.Ministrul a subliniat ca agenda vizitei este deja stabilita. "Pot sa va spun ca va avea o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, domnul Juncker, (intalnirea - n.r.) este deja publicata pe site-ul CE, dar va avea intalniri cu toti oficialii importanti la nivelul institutiilor europene - presedintele Consiliului, presedintele Parlamentului European si probabil si cu o parte din comisari. Evident, ne vom intalni cu doamna comisar Corina Cretu si domnul Timmermans. Este o vizita de o zi si o vizita care cred ca va avea succesul scontat si, mai ales, este un mesaj pe care noi vrem sa il transmitem: un plus de seriozitate in relatia cu Bruxellesul. Pot sa va spun ca ne-am pregatit foarte bine pentru aceasta vizita. Sunt convins ca premierul Romaniei va incepe colaborarea cu Bruxellesul intr-o maniera pozitiva pentru romani si intr-o maniera pozitiva pentru prioritatile actualei guvernari", a aratat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.Intrebat ce intelege printr-un "plus de seriozitate", Negrescu a afirmat ca atunci cand se merge la discutii cu partenerii europeni trebuie o pregatire foarte buna inainte. "Pentru ca ceea ce am invatat in cei trei ani de mandat (de europarlamentar - n.r.) este ca, de multe ori, aceste discutii sunt foarte tehnice si cred ca este important sa ne crestem capacitatea administrativa in raport cu dialogul pe care il purtam cu Bruxellesul. Realist vorbind, daca nu reusim acest lucru, negocierile pe care le purtam nu pot aduce efectele pe care noi ni le dorim pentru Romania sau pe care ni le dorim pentru a reusi sa implementam programul de guvernare. Si, de aceea, este nevoie sa ne pregatim mai bine si eu sunt convins ca pentru aceasta vizita am depus toate eforturile necesare pentru a putea atinge obiectivele pe care ni le-am fixat", a precizat Victor Negrescu.