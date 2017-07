Doi ciobani internati in spital cu multiple leziuni dupa ce au fost atacati de un urs / Seful CJ Harghita, Borboly Csaba, cere emiterea fara consultare publica a ordinului privind cota de interventie la ursi

Borboly Csaba Foto: Agerpres

Directorul Asociatiei de Vanatoare din zona, Janos Zsolt, a declarat, sambata, pentru Agerpres, ca cei doi ciobani se aflau cu oile la pascut pe o pasune, aflata la aproximativ opt kilometri de localitatea Madaras. La un moment dat, un urs a atacat turma si cand ciobanii au incercat sa alunge animalul, acesta i-a atacat si le-a provocat multiple rani muscate.Janos Zsolt a precizat ca cei doi au reusit sa scape dupa ce in ajutorul lor au venit cainii ciobanesti, care au alungat ursul.Ciobanii au fost transportati cu doua ambulante la UPU a Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc.Medicul de garda Adrian Dobrica, specialist in chirurgie toracica, a declarat pentru Agerpres ca "unul dintre pacienti a fost muscat de scalp, de coapsa dreapta, de soldul drept, de antebrat si de organe genitale", iar celalalt "are o rana muscata la mana dreapta".Potrivit acestuia, starea celor doi este stabila.Barbatul care a suferit rani mai multe va ramane internat la Sectia de chirurgie, iar celalalt este supus unor analize radiologice, intrucat este posibil sa aiba si fracturi la brat, urmand sa fie internat la Sectia de ortopedie.Seful Asociatiei de Vanatoare a precizat ca in zona a mai avut loc un atac in urma cu doua saptamani, cand un cioban a ajuns la spital si nu este exclus sa fie vorba despre acelasi urs.Cei doi ciobani au ridicat la sapte numarul persoanelor ranite in urma unor atacuri de urs produse in Harghita de la inceputul anului.In cursul zilei de miercuri, aproximativ 500 de persoane din Harghita, Covasna, Mures si Brasov, primari, fermieri si reprezentanti ai composesoratelor, au protestat in fata Ministerului Mediului si au cerut derogare pentru impuscarea ursilor periculosi, respectiv a celor care fac pagube materiale si pun in pericol vietile oamenilor. Dupa discutia cu reprezentantii protestatarilor, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca va emite un ordin privind cota de interventie pe carnivorele mari. A doua zi ordinul, care prevede o cota de interventie pentru 140 de ursi, a fost pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului.Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a declarat pentru Agerpres ca in judet este nevoie de interventia urgenta si imediata in cazul a aproximativ 50 de ursi care creeaza probleme, ataca oameni sau animale si provoaca stricaciuni in gospodarii sau culturi agricole, iar in viitor trebuie gasite solutii pe termen lung printr-o colaborare interinstitutionala.Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, solicita ca emiterea ordinului ministrului Mediului privind cota de interventie pentru ursii periculosi sa se faca imediat si fara consultare publica, dupa ce trei persoane au ajuns la spital in ultimele trei zile in urma unor atacuri ale ursilor.Borboly Csaba a declarat sambata pentru Agerpres ca ii va solicita luni premierului Mihai Tudose ca Legea 52 privind transparenta decizionala sa fie modificata si sa nu se aplice actelor normative care prevad masuri de salvare a vietilor omenesti.El considera ca ordinul privind cota de interventie pentru ursi trebuie emis imediat, sustinand ca nu se poate pune in consultare publica viata oamenilor."Eu cred ca ordinul de derogare privind extragerea acestor exemplare care ataca oamenii trebuie imediat eliberat si luni vom transmite detaliat primului ministru Mihai Tudose o adresa prin care vom solicita ca Legea 52 privind transparenta decizionala sa fie modificata, astfel incat orice act normativ care prevede luarea unor masuri urgente de salvare a vietilor omenesti sa fie scos de sub incidenta legii. Pentru ca acum, daca mai asteptam inca o luna si jumatate, putem ajunge si la peste 100 de oameni care sunt atacati de ursi, acei 50, 60, 70 de ursi din Harghita care sunt stiuti (ca provoaca probleme - n.r.) si impotriva carora trebuie sa se ia masuri. De aceea, credem ca aceasta consultare este inutila, nu cred ca viata omului poate fi consultata si este o greseala a Guvernului daca nu ia masuri imediate", a precizat Borboly Csaba.Acesta a opinat ca nu este bine ca o tara sa fie guvernata in urma unor presiuni facute pe retelele de socializare si in mass-media si considera ca un stat normal trebuie sa aiba grija de propriii cetateni."Eu cred ca orice tara normala trebuie sa aiba grija de cetatenii sai si nu este normal ca neputinta Bucurestiului de a lua niste decizii sa puna in pericol viata oamenilor din aceste judete. Si nici imaginea in exterior nu este una buna, pentru ca nu poate tara sa isi protejeze populatia. Pentru ca, la fiecare a doua zi, este un atac asupra oamenilor si cred ca este o problema foarte grava. (...) Rugam urgent luarea unor masuri. Rugam ca miercuri, la sedinta de Guvern, sa fie modificata Legea 52 si tot miercuri ordinul ministrului Mediului sa fie publicat in Monitorul Oficial, astfel incat deja joi sa poata sa fie interventii, care sunt urgente", a conchis presedintele Consiliului Judetean Harghita.Declaratiile au fost facute in contextul in care sambata doi ciobani au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc cu multiple leziuni muscate dupa ce au fost atacati de un urs, iar joi un culegator de ciuperci a fost internat in Spitalul din Odorheiu Secuiesc dupa ce s-a intalnit in padure cu o ursoiaca cu pui, care l-a atacat.