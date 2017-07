Aproape 500.000 de copii din Romania sunt nevaccinati cu unul sau mai multe produse din programul national de imunizare

Din informatiile transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, la data de 31 mai au fost raportate urmatoarele date legate de numarul de copii nevaccinati cu vaccinurile cuprinse in cadrul Calendarului National de Vaccinare: 11.973 nevaccinati cu BCG, 27.499 cu hepatitic B pediatric, 89.990 cu hexavalent, 164.828 cu ROR, 109.286 cu teravalent si 88.112 cu difterotetanic.Recuperarea la vaccinare se realizeaza de catre medicii de familie, care programeaza parintii la vaccinare sau pentru recuperarea la imunizare a copiilor, astfel ca numarul exact al copiilor care vor fi recuperati nu se cunoaste, acesta fiind in functie de numarul medicilor de familie care vor chema copiii la vaccinare, dar si de numarul de parinti care vor accepta sa se prezinte cu copiii la imunizare, a precizat Andreea Popescu, intr-un material transmis la cererea News.ro.Referitor la criteriile de programare a copiilor pentru vaccinare, reprezentanta Ministerului Sanatatii a spus ca aceasta se face in functie de varsta."Programarea la vaccinare se realizeaza in functie de varsta recomandata in Calendarul National de Vaccinare. Fiecare medic de familie catagrafiaza lunar copiii pentru fiecare tip de vaccin in parte (eligibili la vaccinare + restantieri). Vaccinarea copiilor eligibili si recuperarea la vaccinare se realizeaza in functie de implicarea medicilor de familie in procesul de vaccinare, cat si de raspunsul parintilor la solicitarea medicilor de familie in vederea vaccinarii copiilor¬, a mai spus Andreea Popescu.Intrebata daca stocurile de vaccin vor permite recupera tuturor copiilor, reprezentata Ministerului Sanatatii pe probleme de imunizare a sustinut ca produsele achizitionate recent de minister vor acoperi pe deplin necesarul."Toti copiii vor fi imunizati, atat cei eligibili, cat si restantierii. Pentru toate tipurile de vaccinuri, cantitatile care s-au achizitionat de catre minister si care se vor achizitiona pe viitor vor acoperi pe deplin necesarul de vaccinuri pentru toti copiii. Astfel, din datele raportate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, la data de 31 mai 2017 existau urmatoarele stocuri de vaccinuri: Vaccin BCG - 200.380 doze, Vaccin hepatitic B pediatric - 7181 doze, Vaccin DTPa - VPI - HiB - HB ( hexavalent) - 42.700 doze, Vaccin ROR - 109.891 doze si Vaccin DTPa ¬ VPI (tetravalent) - 51.183 doze", a adaugat Popescu.In ceea ce priveste urmatoarele livrari ale vaccinurilor, Popescu a spus ca Ministerul Sanatatii va distribui pana la sfarsitul lunii iulie o cantitate suplimentara de 420.000 de doze de vaccin BCG care va asigura necesarul de vaccin pentru o perioada de cel putin un an."Ministerul Sanatatii a distribuit in aceasta saptamana o cantitate suplimentara de 245.498 de doze vaccin hexavalent, fata de cele 164.229 de doze livrate deja in lunile aprilie si mai. Ultima transa livrata in cantitate de 245.498 de doze de vaccin hexavalent asigura necesarul pentru vaccinarea copiilor pentru o perioada de aproximativ cinci luni. Referitor la vaccinul hepatitic B pediatric, Ministerul Sanatatii a intampinat cateva dificultati in aprovizionare din cauza absentei de pe piata a disponibilitatii producatorilor de a livra produsul. Cu toate acestea, problema a fost remediata rapid. Pe de o parte, Ministerul Sanatatii a achizitionat de la producatorul GlaxoSmithKline S.R.L. cantitatea de 5.000 doze vaccin hepatitic B pediatric, care a fost deja distribuita catre directiile de sanatate publica judetene si catre toate maternitatile din tara pentru vaccinarea cu prioritate a nou-nascutilor cu mame avand AgHBs pozitive. Pe de alta parte, Ministerul Sanatatii a incheiat contractul pentru achizitionarea unei cantitati de 100.000 doze vaccin hepatitic B cu producatorul GlaxoSmithKline S.R.L, vaccinul urmand a fi distribuit catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti la inceputul lunii septembrie 2017¬, a explicat Andreea Popescu.Referitor la vaccinul ROR, Ministerul Sanatatii a incheiat pana in acest moment trei contracte pentru furnizarea acestuia. Astfel, a fost achizitionata si livrata in teritoriu cantitatea de 109.000 de doze vaccin ROR, suplimentata cu alte 9.812 doze de vaccin, urmand ca incepand de luni sa se livreze cantitatea de 333.810 de doze de vaccin ROR direct la sediile directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti de catre furnizorul S.C.Farmexpert DCI S.R.L, a mai spus sursa citata.Totodata, Ministerul Sanatatii a achizitionat pana in acest moment o cantitate de 153.800 de doze vaccin DTPa ¬ VPI (tetravalent), iar pana la sfarsitul lunii august va fi livrata o cantitate noua de 168.200 de doze vaccin tetravalent. Tot in acest an, Ministerul Sanatatii a achizitionat vaccin pe nevoie speciale de la Unifarm."Este vorba despre vaccinul BCG prin eliberarea de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale a Autorizatiei pentru furnizare a medicamentelor pentru nevoi speciale, prin intermediul C.N.Unifarm S.A. de la producatorul bulgar Bul Bio - National Center of Infectious and Parasitic Diseases Ltd. (BB-NCIPD Ltd.). Contractul pentru furnizarea cantitatii de 550.000 doze vaccin BCG a fost incheiat cu CN Unifarm SA si are o valoare totala de 4.556.200 de lei cu TVA", a explicat Popescu.Legat de distributia vaccinurilor in farmacii, reprezentanta Ministerului Sanatatii a sustinut ca responsabil pentru acest sistem (distributia vaccinurilor prin farmacii) este numai producatorul de vaccin sau distribuitorul acestuia.Problemele cu vaccinul hexavalent au inceput in 2014, cand in lipsa vaccinului pentavalent s-a decis inlocuirea lui. Incepand cu anul 2014, din cauza absentei vaccinului pentavalent (utilizat in schema nationala la varsta de 4 luni), s-a luat decizia de inlocuire a acestuia cu vaccinul hexavalent, iar schema nationala de imunizare a fost adaptata, astfel incat in prezent sunt administrate trei doze de vaccin hexavalent. Totodata, incepand cu acelasi an producatorul Sanofi Pasteur a intampinat o serie de probleme de fabricatie, astfel incat derularea contractelor incheiate cu Ministerul Sanatatii s-a realizat cu mare dificultate. In anul 2015, furnizorul SC Polisano SRL a livrat vaccinul hexavalent ¬ HEXACIMA cu intarziere, existand si in acest an discontinuitati in aprovizionarea medicilor de familie cu acest vaccin. Prin urmare, au fost dificultati in asigurarea vaccinului pentru continuarea procesului de vaccinare a copiilor.In anul 2016, Ministerul Sanatatii a intampinat aceleasi dificultati in aprovizionarea cu vaccin. MS a achizitionat vaccinul hexavalent ¬ Hexaxim in cantitate de 107.300 doze, initial destinat pentru piata din Kazahstan pentru asigurarea cantitatilor necesare de vaccin, dar aceasta a fost insuficienta pentru acoperirea necesarului de vaccin pentru restantierii la vaccinare, cat si pentru copiii eligibili la vaccinare.Pe fondul incapacitatii de livrare a vaccinului de catre furnizorul SC Polisano SRL, acesta a intampinat dificultati financiare majore, ceea ce a determinat restrangerea activitatii, astfel ca Ministerul Sanatatii a reziliat Acordul Cadru incheiat. Prin urmare, intarzierile frecvente in livrarea vaccinului hexavalent si cantitatile insuficiente au fost factorii care au condus, cumulativ, la aparitia unui numar destul de mare de copii nevaccinati cu acest vaccin.