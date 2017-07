Romanul suspectat de terorism crea panica la metrou in Franta strigand "Allah o akbar!" si spunea ca isi da viata pentru Islam (motivare instanta)

"Cu prilejul discutiei purtate in ziua de 12.03.2015, inculpatul relateaza cu incantare cum reusea sa creeze panica in metroul din Franta strigand cu voce tare ᅡAllah o akbar!ᅡ, moment in care toti cei prezenti erai speriati ("M-am inbracat bine... Cum ma imbrac eu... Ca musulmanii... Chiar ziceaiu sa sunt d-ala. Si cand am iesit din metrou am strigat tare Allah o akbar! Toti s-au lasat in jos asa, sa mor daca te mint... Cand am iesit din metrou si am facut repede dreapta patru masini de politie"", se arata in incheierea de sedinta de la Curtea de Apel Pitesti care a admis propunerea de arestare preventiva a lui Balan.Romanul suspectat de terorism era convins ca tot ce face este "pentru Allah si pentru paradis" si ca viata pe pamant este ¬doar un pasaj¬, reiese din datele stranse de anchetatori.Ionut Catalin Balan povestea de asemenea despre convingerile sale extremiste."Eu ziceam tot timpul prin metrouri, prin astea¬ Venea politia, venea aia.. Allah Akbar! Cand strigam o data tare¬ faceau oamenii asa! Zic: ho! Ce-aveti? Speriati, frate! Zic, eu daca as apuca intr-un tren cu bombe, si numai bombe, numai d-alea sar in aer, hamdulilah! Mor si ma duc in paradis! Zic: asa vrea Allah, dar voi, de ce v-o fi... lor de ce le frica?! Nu stiu!", spunea Balan intr-o convorbire interceptata de anchetatori in luna martie a anului 2015.Potrivit documentului citat, Ionut Catalin Balan a citit pentru prima data Coranul in anii 2002-2003, la indemnul unor cetateni pakistanezi rezidenti in Bucuresti, apoi in 2006, cand s-a stabilit la Toulouse, in Franta, a redevenit interesat de religia islamica, convertindu-se la Islam in anul 2012.In acelasi an s-a nascut fiul sau, pe care l-a botezat cu nume arab. Copilul are o mama care a fost prostituata si era crescut in Romania de catre tatal sau, reiese din datele anchetatorilor. De altfel, la Curtea de Apel Pitesti Ionut Catalin Balan a cerut sa nu fie arestat fiindca are un copil in intretinere, fiind singurul parinte intretinator.Din acelasi document reiese si ca Balan ar fi incercat sa inoculeze si fiului valorile Islamului."La inceputul lunii martie 2017 B.I.C. i-a trimis lui Abdel Karim fotografii ale sale si ale fiului sau in varsta de cinci ani in care tin degetul aratator de la mana dreapta indreptat in sus, semn prin care musulmanii exprima faptul ca Allah este singurul Dumnezeu si Mohamed profetul sau, gest ce a fost preluat si de liderul DAESH, Abu Bakr Al-Baghadadi in timpul primului sau discurs la rugaciunea de vineri, dupa ce Mosulul a fost cucerit de DAESH, acelasi gest fiind folosit si de Osama Bin Laden. Gestul reprezinta, din punct de vedere politic, o respingere a oricarei forme de guvernamant care nu se afla sub legea Sharia, reprezentand credinta ca Islamul trebuie impus cu sabia", se mai arata in motivarea Curtii de Apel Pitesti.Ionut Catalin Balan, care isi spune "Ibrahim" dupa ce s-a convertit la Islam, a fost arestat preventiv in 30 iunie de Curtea de Apel Pitesti, fiind acuzat de terorism. El a contestat decizia, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se pronunte in 13 iulie asupra contestatiei.