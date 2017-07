Argeseanul arestat pentru terorism spunea ca baza militara de la Mihail Kogalniceanu va fi "un iad pe pamant" (motivare)

Romanul Ionut Catalin Balan, arestat preventiv intr-un dosar in care este acuzat de fapte de terorism, avea legaturi cu indivizi cunoscuti pentru apartenenta la miscarea salafista si pro-jihadista din Franta, pe care ii numea "fratii din Toulouse". Acestia sunt in atentia Serviciului de Securitate Interna din Franta, iar pentru ei Balan culegea informatii despre bazele militare din Romania unde sunt dislocate forte si mijloace de interventie ale armatrei amerciane, se arata in incheierea de sedinta de la Curtea de Apel Pitesti, care a admis propunerea DIICOT de arestare preventiva."Inainte de a se intoarce in Franta, in primavara anului 2015, inculpatul B.I.C. s-a deplasat in zona aeroportului Mihail Kogalniceanu si a bazei militare amerciane din comuna Mihail Kogalniceanu, ambele din judetul Constanta, observand cu atentie caile si punctele de acces in cele doua obiective, precum si modalitatea in care baza militara este ingradita si a sustinut ca baza americana de la Mihail Kogalniceanu va fi "un iad pe pamant"", se arata in motivarea Curtii de Apel Pitesti.Conform aceleiasi surse, "fratii din Touluse" ai romanului, respectiv cetateni arabi cunoscuti in Franta pentru ca sunt radicalizati, erau interesati de cele doua obiective si ii cerusera lui Ionut Catalin Balan sa obtina informatii despre acestea, intrucat considera ca baza americana de la Mihail Kogalniceanu este folosita ￯pentru a face rau fratilor musulmani din Orientul Mijlociu".In fata completului de judecata de la Curtea de Apel Pitesti, romanul suspectat de terorism a spus ca este victima unei inscenari a martorului care l-a insotit la Constanta si ca el a mers in acest judet pentru a strange fonduri in vederea construirii unei moschei la Pitesti."Declarantul a precizat ca motivul deplasarii sale la Constanta a fost acela de a colecta fonduri pentru construirea unei moschei in Pitesti, iar Husseyn l-a transportat si, intrucat el nu cunostea judetul Constanta, l-a plimbat prin zone necunoscute, posibil si in zona aeroportului, pentru ca apoi sa declare impotriva sa", mai precizeaza documentul citat.In ceea ce priveste faptul ca a folosit mai multe conturi de Facebook prin intermediul carora distribuia mesaje ale gruparii teroriste Stat Islamic, Catalin Balan a sustinut in fata magistratilor ca a "redistribuit doar inregistrarile continand scene de razboi din Siria, pentru a atrage atentia asupra uciderii civililor, si nu filme care infatiseaza executii publice".Ionut Catalin Balan, care isi spune "Ibrahim" dupa ce s-a convertit la Islam, a fost arestat preventiv in 30 iunie de Curtea de Apel Pitesti, fiind acuzat de terorism. El a contestat decizia, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se pronunte in 13 iulie asupra contestatiei.