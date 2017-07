Sesizare depusa la CNATDCU privind teza de doctorat a premierului Mihai Tudose

''Va inaintam sesizarea referitoare la teza de doctorat a domnului Tudose C. Mihai cu titlul 'Protectia infrastructurii critice - element strategic dinamic in sectorul de securitate', sustinuta la Academia Nationala de Informatii 'Mihai Viteazul', insotita de documentele pe suport electronic, inregistrata la UEFISCDI cu nr. 1806/04.07.2017. Sesizarea respecta cerintele OMENCS 3482/24.03.2016 si este transmisa catre CNATDCU in vederea demararii procesului de analizare si solutionare a acesteia'', se arata in documentul publicat pe site-ul Consiliului.De asemenea, sesizarea a fost transmisa Ministerului Educatiei Nationale.Ziarul ''Romania Libera'' a inaintat catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) un dosar cu dovezi care arata ca exista suspiciuni rezonabile ca premierul Mihai Tudose nu a redactat corect teza sa de doctorat, potrivit site-ului publicatiei.***Premierul Mihai Tudose este absolvent al Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative din cadrul Universitatii Crestine 'Dimitrie Cantemir' din Bucuresti (1995) si al cursului postuniversitar 'Management si gestiunea afacerilor' (2001) la Facultatea de Stiinte Economice (Universitatea Dunarea de Jos din Galati). De asemenea, a absolvit un curs postuniversitar in domeniul securitatii nationale (2006) la Colegiul Superior de Securitate Nationala - Serviciul Roman de Informatii, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.In 2010, a obtinut titlul de doctor in domeniul Stiinte Militare si Informatii, pe tema ''Protectia infrastructurilor critice'', la Academia Nationala de Informatii ''Mihai Viteazul'' - Serviciul Roman de Informatii.Din 2013, detine o adeverinta de certificare pentru profesia didactica - monospecializare de la Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I' - Departamentul de management militar si de pregatire a personalului didactic.