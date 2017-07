Ministrul Educatiei: Ancheta in cazul elevilor din Dambovita carora le-au fost anulate lucrarile la Istorie va fi extinsa la centrul de examinare

"Investigatia se extinde luni la centrul de examinare. Sunt elemente care trebuie vazute in original, astfel ca luni Corpul de control va merge in acel centru", a precizat ministrul Educatiei, Liviu Pop.Echipa Corpului de control al ministrului Educatiei a facut verificari, vineri, la Centrul de Evaluare constituit la Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" din sectorul 3 al Capitalei, unde au fost anulate lucrarile celor doi candidati."Gazeta Dambovitei" a scris ca unei eleve din Titu care a terminat clasa a XII-a cu media 9,87 i-a fost anulata lucrarea la Istorie, figurand eliminata la acesta proba. Lucrarea ei a fost declarata fraudata de catre comisia din Bucuresti, pentru ca, potrivit acestora, scrisul de pe paginile 2 si 3 ar fi diferit. O situatie similara s-a inregistrat si la Moreni, unde unui tanar i-a fost anulata lucrarea tot la Istorie.Tanara spune ca erau zgarieturi pe banca, iar la un moment dat a pus ciorna sub foaie. La randul sau, absolventul din Moreni aflat in aceeasi situatie sustine ca in a doua parte a lucrarii s-a grabit, pentru ca nu mai avea timp si a scris mai inclinat.Ana Maria Ionita, absolventa a unui liceu din orasul Titu si a carei lucrare la istorie a fost anulata pe motiv ca doua pagini ale tezei aveau scrisuri diferite, spune ca vrea sa dea admitere la Academia de Studii Economice, dar ca acum ii este teama ca va pierde aceasta sansa.La randul sau, Mihai Toma, care a terminat un liceu din Moreni, afirma ca vrea sa incerce sa intre la Academia de Politie, daca va fi rezolvata situatia cu lucrarea sustinuta la proba de istorie.