Dan Voiculescu afla martea viitoare daca va fi eliberat conditionat / Ce probleme sunt cu cartile scrise in penitenciar care i-au redus pedeapsa

Pe 8 iunie, Judecatoria Sectorului 5 a decis ca Voiculescu poate fi eliberat conditionat. Procurorul DNA prezent joi la procesul de la Judecatoria sectorului 5 a afirmat, in fata magistratilor, ca omul de afaceri este "un profitor al carentelor legislative", ca nu exista dovezi ca acesta ar fi redactat lucrarile stiintifice in penitenciar."Solicitam respingerea cererii de eliberare. Daca nu s-ar pune cele 11 lucrari stiintifice, Dan Voiculescu nu ar fi indeplinit fractia de o treime. Voiculescu a fost disciplinat, a fost recompensat, dar acesta nu poate fi eliberat conditionat in acest moment. Doar 57 de zile au fost castigate prin munca, restul prin lucrari stiintifice. Un numar de peste 300 de zile au fost castigate prin scrierea de lucrari stiintifice. Nu a dat dovada de corectitudine. Nu exista nicio dovada ca manuscrisele au fost redactate in penitenciar. Este un profitor al carentelor legislative. Activitatea stiintifica nu poate fi demonstrata. Este o modalitate vicleana de a iesi din penitenciar. Executarea doar a unei treimi din pedeapsa arata ca scopul pedepsei nu a fost atins. Prejudiciul nu a fost achitat catre Ministerul Agriculturii. Nici macar cheltuielile judiciare nu le-a achitat", a spus procurorul DNA in fara magistratilor, potrivit Agerpres.El a adaugat ca Dan Voiculescu nu a fost trecut din regimul inchis in semideschis pe intreaga perioada a detentiei, lucru care arata ca acesta nu a dat semne de indreptare.Amintim ca la inceputul acestui an HotNews scria ca din totalul de 11 carti publicate de Voiculescu in inchisoare cel putin sapte au fost scrise simultan , asta fara a mai pune la socoteala orele de munca efectuate separat pentru care a fost de asemenea pontat. Mai mult, HotNews a identificat in cartea "Investitii straine directe - vector al dezvoltarii economice", scrisa de fondatorul Intact in Penitenciarul Rahova, mai multe pasaje de text care par a fi copiate din alte carti , lucrari si documente de specialitate, fara ca respectivele pasaje sa fie puse intre ghilimele sau atribuite autorului in subsolul paginii - asa cum cer normele academice.In motivarea deciziei prin care Judecatoria Sectorului 5 a admis eliberarea conditionata a omului de afaceri se arata ca Dan Voiculescu a avut in detentie un comportament "constant pozitiv", nu a fost sanctionat niciodata si a fost recompensat de mai multe ori, el participand la diverse concursuri tematice, conferinte si activitati sportive, artistice si religioase, dar a si muncit la punctul de lucru "Curatenie" din cadrul Penitenciarului RahovaIn ceea ce priveste modalitatea in care lui Dan Voiculescu i-au fost considerate drept executate cele 387 de zile, instanta sustine ca atributul contabilizarii zilelor considerate ca executate pe baza muncii prestate de persoanele condamnate apartine exclusiv administratiei penitenciarului."Cu privire la celelalte doua conditii ale liberarii conditionate, staruinta in munca si disciplina condamnatului, din caracterizarea comportamentului petentului in perioada analizata a executarii pedepsei, instanta retine ca detinutul a avut un comportament constant pozitiv, o atitudine corespunzatoare normelor institutionale, a participat la diverse concursuri tematice, conferinte si activitati sportive, artistice si religioase, avand un total de 1.882 de credite. (...) Relevant in acest sens este faptul ca petentul nu a fost sanctionat disciplinar niciodata, fiind recompensat de 12 ori, ultimele doua recompense fiind aplicate in ultima perioada supusa analizei, dupa data respingerii primei cereri de eliberare conditionata", se arata in motivare.Magistratii arata ca Dan Voiculescu s-a predat Politiei in ziua in care a fost condamnat in dosarul ICA si nu exista indicii ca el ar fi incercat sa ascunda sau sa sustraga bunuri de la executarea obligatiilor civile.Voiculescu, condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare,