VIDEO Constanta: Politistii de frontiera au prins cinci irakieni care au intrat ilegal in tara, ajutati de doua calauze bulgare

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, citat de News.ro, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda au oprit pentru control, pe drumul national 38, la iesire din localitatea Negru Voda, judetul Constanta, doua autoturisme, marca Mercedes, in care se aflau doi cetateni bulgari si cinci cetateni irakieni."In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca patru dintre cei cinci cetateni irakieni formeaza o familie compusa din doi adulti, in varsta de 32, respectiv 33 de ani si doi minori, in varsta de 7 ani, respectiv 1 an. Adultii au declarat ca au trecut ilegal frontiera din Bulgaria, pe jos, peste frontiera verde, fiind preluati ulterior de catre cei doi cetateni bulgari, care urmau sa-i transporte pana in Bucuresti", se arata in comunicat.Cei doi cetateni bulgari, ce aveau rol de calauze, ambii in varsta de 30 ani, au declarat ca ii ajutau pe cetatenii irakieni sa ajunga pana in Bucuresti si sa ii predea unor persoane a caror identitate nu o cunosc, pentru a fi transportati intr-o tara din Spatiul Schengen.Totodata, in urma controlului autoturismelor, politistii de frontiera au descoperit un pistol cu gaze si patru cartuse, ascunse sub scaunul unuia din autovehicule, pentru care persoanele respective nu aveau documente legale.Politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei prin intrarea in tara pentru cetatenii irakieni, respectiv trafic de migranti, contrabanda calificata prin introducerea in tara, fara drept, de arme si munitii si nerespectarea regimului armelor si munitiilor pentru cei doi cetateni bulgari.De asemenea, autoturismele au fost ridicate in vederea confiscarii.Cetatenii bulgari au fost retinuti si vor fi prezentati Tribunalului Constanta, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar cetatenii irakieni au fost predati autoritatilor bulgare.