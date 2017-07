Seful STS, Marcel Opris, participa la discutia premierului Tudose cu presedintele ANAF si cu ministrul Finantelor: Sistemul informatic al Agentiei urmeaza sa fie conectat cu MFP si Trezoreria

Opris a ajuns la sediul Guvernului dupa ora 13.00 in contextul in care "se cauta o solutie pentru interconexiunea IT intre ANAF, Ministerul Finantelor si Trezorerie", au afirmat sursele citate.Premierul Mihai Tudose i-a chemat, vineri la Palatul Victoria, pe seful ANAF, Bogdan Stan, si pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, pentru discutii ce privesc gradul redus al colectarii TVA, prim-ministrul fiind nemultumit de acest lucru, au declarat, pentru News.ro, surse guvernamentale. Intalnirea a fost programata initial pentru ora 9.30, insa a fost amanata pentru ora 14.30.La ora transmiterii acestei stiri, atat ministrul Finantelor cat si seful ANAF au ajuns la sediul Guvernului.