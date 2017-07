Gelu Stefan Diaconu, fostul sef al Fiscului: Desantul asupra Rise Project si HotNews era pregatit de ceva timp

Acesta afirma ca, pentru aceasta actiune, "au ales un coordonator docil" si "au simulat (pe baza unei 'anonime") o analiza de risc, si-au ales executantii si au ordonat misiunea"."Sefa operativa a Antifraudei (o persoana fara relevanta profesionala) raporta mai-marelui ANAF cat de scrupulosi vor fi ei in control", adauga Gelu Stefan Diaconu.Fostul sef al Fiscului mai spune ca "nu exista nici un element de risc fiscal major care sa justifice interventia Antifraudei" si acuza din nou ca "ANAF a fost preluata de o gasca clientelara formata din semianalfabeti profesional, pocheristi pe zeci de mii de euro, club-eri si alcoolisti".Gelu Stefan Diaconu califica interventia Fiscului drept "un fapt extrem de grav: "Antifrauda, o institutie creata pentru combatrea evaziunii si cresterea nivelului de conformare voluntara a contribuabililor, a organizat un desant in doua redactii mass-media, recunoscute pentru atitudinea lor critica fata de mai marii zilei".Presedintele ANAF, Bogdan Stan, a afirmat in urma cu o zi ca inspectia care a avut loc joi la sediul Rise Project a fost facuta in urma unei analize de risc realizate de catre DGAF, dupa o sesizare, si ca institutia desfasoara sute de controale, "fara legatura cu continutul editorial al unor publicatii", potrivit news.ro.Precizarile ANAF vin dupa ce jurnalistii de la Rise Project au anuntat ca fac obiectul unui control al ANAF, asociat in spatiul public cu anchetele acestora care l-au vizat pe liderul PSD Liviu Dragnea si cu faptul ca joi era asteptat un nou articol pe acest subiect. Liviu Dragnea a negat orice legatura cu actiunea ANAF, declarandu-se surprins si afirmand ca se incearca compromiterea sa.