EXCLUSIV Cum a ajuns fosta vila cu 11 camere din Busteni a lui Sergiu Cunescu la o firma in care asociati sunt oameni din anturajul Tel Drum. Plus: O legatura directa cu fiul lui Liviu Dragnea

Nici reprezentatii firmei Interfrigo, nici fiul lui Liviu Dragnea n-au putut fi contactati pana la ora publicarii anchetei pentru un punct de vedere.

Informatiile obtinute de HotNews.ro de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) arata ca vila este dispusa pe trei nivele, are doua camere la subsol, trei camere la parter, trei camere la etaj si alte trei la mansarda. Amplasata pe un un teren cu o suprafata totala de circa 2.000 de mp, vila din Busteni a apartinut in trecut lui Constantin Cunescu si Sergiu Cunescu, fost presedinte al Partidului Social Roman (PSDR) intre 1990 si 2000, decedat din 2005.Vila din Busteni fotografiata din fata. Imaginile au fost facute in urma cu patru luni, cand a inceput investigatia Hotnews.In fata vilei, situate pe str. Codrului Nr. 14 - 16 din Busteni, se afla un panou pe care scrie ca imobilul este in proces de extindere si consolidare din 2013 si beneficiarul lucrarii este firma Interfrigo Logistics SRL.Liderul PSD nu a raspuns intrebarilor transmise de HotNews.ro pe mobil si WhatsApp. Singura legatura oficiala a familiei Dragnea cu fosta vila a lui Sergiu Cunescu ar putea fi fiul lui Dragnea. In declaratia de avere a lui Liviu Dragnea nu apare nici un imobil in Busteni. In declaratia de avere din 2013 figureaza un teren intravilan in Busteni detinut de fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Dragnea.Vila din Busteni fotografiata din spate. Imaginile au fost facute in urma cu patru luni, cand a inceput investigatia Hotnews.Informatiile obtinute de HotNews.ro de la ANCPI confirma faptul ca imobilul apartine din 2011 societatii Interfrigo Logistics SRL.Firma de transport ii are ca asociati pe Dan-Liviu Barcaru cu 89% (fratele Danei Pitis, sotia lui Petre Pitis, director general si presedinte al companiei Tel Drum, potrivit Romania Libera, care citeaza presa locala), Mocanu Ion Daniel cu 10% si S&P Investment Management SRL cu 1%.Interfrigo Logistic ar fi primit doua contracte in valoare de cinci milioane de euro , de la Consiliul Judetean Teleorman, in mandatul de presedinte al lui Liviu Dragnea.In februrarie 2017, societatea S&P Investment Management SRL, care detine 1% din Interfrigo, este detinuta in proportie de 90% de Valentin Stefan Dragnea. Potrivit datelor de la Registrul Comertului, firma lui Dragnea jr. a intrat in actionariatul Interfrigo in noiembrie 2016.Restul partilor sociale ale firmei erau detinute de Dragne Ilie Liviu care si administra societatea. De atunci pana in prezent, HotNews, Rise Project si Romania Libera au relatat pe larg despre afacerile lui Valentin Dragnea.In iulie 2017, informatiile furnizate de Registrul Comertului il indica pe partenerul de afaceri al lui Dragnea Jr, Dragne Ilie Liviu, ca unic asociat si administrator al firmei S&P Investment Management SRL.Altfel spus, fiul lui Liviu Dragnea iese intre timp din firma si ramane doar un interpus. Ilie Liviu Dragne are profilul unui interpus, dupa cum rezulta din mai multe investigatii HotNews.ro pe care le amintim succint.HotNews.ro a dezvaluit in cadrul investigatiei despre firma de porci a lui Dragnea Jr ca Ilie Liviu Dragne este un consatean din Gratia, comuna din Teleorman unde s-a nascut si Liviu Dragnea.Dragne (fara “a” la sfarsit) locuieste intr-un bloc saracacios din sectorul 3 al Capitalei. Vecinii lui ne-au spus ca nu l-au auzit pe “nea Ilie” sa se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Când le-am spus ca vecinul lor detine mai multe firme, si-au facut cruce și au spus ca nu-si imaginau ca ar fi mare om de afaceri.“Acum noi nu știm ce facea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se imbraca simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuinte mici, inghesuite. Nu cred ca are cineva ferma de porci cu cifre de afaceri de milioane așa cum spuneti dumneavoastra”, a fost reactia vecinilor.Pe Ilie Liviu Dragne il mai gasim in relatie cu fiul lui Liviu Dragnea si in firma Trident 51 SRL. La aceasta firma ajunge in cele din urma lacul Belina, locul preferat de pescuit al lui Liviu Dragnea. Fiul liderului PSD detine 90% din Trident 51 SRL, iar in actionariat apare si Ilie Liviu Dragne cu 10%. Pe misteriosul personaj Dragne il gasim si in afacerea cu porci de la Salcia in rol de intermediar intre Tel Drum si fiul lui Dragnea.HotNews.ro a dezvaluit la inceputul lunii mai cum arata micul paradis la Dunare detinut de Tel Drum, locul preferat al pescarului Dragnea. Aici s-a pozat cu premierul Grindeanu la prins stiuca.Ulterior, am aratat ca Tel Drum, firma care a inchiriat de la CJ Teleorman in 2014 lacul Belina si bratul Pavel, a cesionat (cedat) mai departe proprietatea dupa numai trei luni catre o terta firma. Numai ca numele firmei a ramas din 2014 pana nu demult un secret bine pazit.HotNews.ro a obtinut intre timp documente care probeaza cum micul paradis la Dunare a ajuns de la Teldrum la Trident 51 SRL, o firma controlata astazi de Stefan Valentin Dragnea. In urma cu trei ani, fiul liderului PSD inca nu figura in actionariat. Firma a renuntat la cesiune in februarie 2017, cam pe cand incepeau protestele, astfel ca micul paradis s-a intors la Tel Drum.Rise Project a publicat joi un document despre care sustine ca ar fi un raport al serviciului secret al ministerului de interne din 2011 care il identifica inca din primele randuri pe Dragnea ca fiind "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA".Intitulat "Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman" documentul descrie, potrivit sursei citate, o "retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet" prin care Liviu Dragnea fraudeaza fonduri europene si guvernamentale.Investigatia HotNews.ro a inceput in luna februarie. Imaginile cu vila din Busteni au fost luate in urma cu patru luni.