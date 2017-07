Romania participa cu mai multe nave militare la doua exercitii multinationale in Marea Neagra

Exercitiul Sea Breeze 17 este primul din cele doua si vizeaza un scenariu specific unei operatii de raspuns la criza, iar la acesta vor participa militari din Belgia, Bulgaria, Canada, Franta, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Romania, SUA, Turcia, precum si unele tari semnatare ale Parteneriatului pentru Pace (Georgia, Republica Moldova, Suedia si Ucraina). Sea Breeze 17 se defasoara in peroada 8-23 iulie, in raioanele de instructie de pe teritoiul Ucrainei si in apele teritoriale ale Marii Negre.La Sea Breeze 17, Romania este reprezentata de Fregata "Marasesti", Corveta "Contraamiral Horia Macellariu", un detasament de infanterie marina, un detasament de scafandri de lupta si ofiteri de stat major. Exercitiul este coordonat de catre Fortele Navale ale SUA in Europa (NAVEUR).Breeze 17 este cel de-al doilea exercitiu multinational unde Romania participa cu Fregata "Regele Ferdinand" si Nava Purtatoare de Rachete "Zborul", alaturi de alte nave militare din Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, Romania si Turcia. Breeze 17 se desfasoara in perioada 13-23 iulie, in apele teritoriale ale Bulgariei si in apele internationale ale Marii Negre.