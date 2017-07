Armata incepe luni recrutarea pentru rezervisti voluntari. Aproximativ 600 de posturi mai putine decat se anunta la inceputul anului

Recrutarea pentru posturile de ofiteri, maistri militari si subofiteri rezervisti voluntari se va realiza in etapa a doua, dupa un calendar care va fi anuntat in timp oportun.Pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie, candidatii se vor prezenta la sediul centrului militar judetean sau de sector pe a carui raza de responsabilitate isi au domiciliul pentru a completa o cerere, avand asupra lor urmatoarele documente:a) actul de identitate, in original si in copie;b) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim sase luni inainte de data depunerii;c) acte de studii si/sau alte documente care atesta alte competente dobandite in viata civila, in original si in copie;d) permisul de conducere, in original si in copie, daca este cazul, pentru candidatii fara pregatire militara, daca indeplinirea atributiilor postului pentru care candideaza presupune conducerea tehnicii specifice;e) livretul militar, in original si in copie, daca este cazul, numai pentru cei care detin calitatea de rezervist.La prezentarea la centrul militar, candidatii vor fi informati cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari, respectiv unitatea militara in care urmeaza sa sustina probele de selectie, unitatea sanitara militara unde urmeaza sa sustina examinarea medicala, unitatea militara/centrul de instruire in care urmeaza sa execute programul de instruire initiala (daca este cazul).Candidatii fara pregatire militara vor fi consiliati in ceea ce priveste exprimarea optiunilor, in sensul orientarii catre armele/serviciile si specialitatile militare pentru care acestia prezinta aptitudini."Candidatii declarati 'Admis' in urma parcurgerii probelor de selectie efectueaza examinarea medicala in unitatile din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale", se arata intr-un comunicat al Ministerului Apararii.Pentru alte detalii, cei interesati se pot adresa centrelor militare judetene sau de sector. Adresele postale si datele de contact ale centrelor sunt disponibile pe site-ul MApN. Potrivit Normelor Metodologice publicate in luna martie, "rezervistii voluntari vor primi din partea MApN o "solda de functie si de grad, pentru numarul de zile de participare efectiva la instruire / misiuni", precum si alocatie de hrana.In afara perioadelor de instruire sau de misiune, rezervistii voluntari vor primi o "indemnizatie lunara in cuantum de 10% din suma reprezentand solda de functie pe care sunt incadrati".Raporturile de serviciu intre rezervistii voluntari si institutia militara se stabilesc pe baza de contract, care se incheie intre cel in cauza si comandantul/seful structurii militare in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea, in calitate de reprezentant al MApN.