Lazar, despre ancheta Rise: Nu pot preciza daca documentul este real sau nu. Daca raportul este real, faptele ar fi de competenta DNA

Intrebat daca exista o ancheta in curs cu privire la Tel Drum si Liviu Dragnea, Augustin Lazar a spus ca nu poate infirma sau confirma acest lucru."Va pot spune ca exista un ghid de relatii cu media in care scrie foarte clar ca anumite lucruri nu se comenteaza in anumite momente", a precizat Lazar.De asemenea, intrebat daca cele semnalate in ancheta Rise Project pot face obiectul unui dosar penal, Lazar a raspuns: "Daca raportul este real, faptele ar fi de competenta DNA, nu va pot preciza daca acest document este real sau nu".Ulterior, Lazar a adaugat: "Daca nu cumva are (n.r.- DNA) un dosar in lucru".Rise Project a publicat joi un raport atribuit Directiei Generale de Protectie Interna, intitulat "Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman", care descrie o "retea infractionala formata din persoane cu putere de decizie in judet", prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene si guvernamentale. In acest document, Dragnea este prezentat drept "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA".