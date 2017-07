Brasov: Incendiu la sabotii de franare ai vagonului unui tren de persoane / pasagerii au ajuns cu o intarziere de 12 minute la destinatie

'A fost un inceput de incendiu. Panta de coborare dintre Predeal si Brasov este una foarte mare, iar in conditii de franare repetata se pot intampla asemenea evenimente. La trenurile de marfa mai avem asemenea situatii din cauza greutatii vagoanelor. Nu au intervenit pompierii, inceputul de incendiu fiind stins de personalul trenului, conform procedurilor, dupa care garnitura si-a continua parcursul. Trenul a ajuns in gara Brasov cu o intarziere de 12 minute. Niciunul dintre cei aproximativ 50 de calatori nu au avut de suferit', a precizat sursa citata.Incidentul s-a produs in jurul orei 6.50, intre statiile Timisul de Jos si Darste.