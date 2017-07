Premierul Tudose i-a convocat din nou pe seful ANAF si pe ministrul Finantelor la Guvern pentru discutii despre colectarea TVA

Este cea de-a doua intalnire din aceasta saptamana dintre premierul Mihai Tudose si presedintele ANAF pe tema gradului redus de colectare a TVA prima avand loc miercuri, tot la sediul Guvernului, discutie ce a durat mai bine de trei ore. Inainte de intalnirea de la Palatul Victoria, Tudose afirma, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat daca intentioneaza sa-l demita de Bogdan Stan, ca are in vedere inlocuirea tuturor celor care nu isi fac treaba."Avem in vedere inlocuirea tuturor celor care nu-si fac treaba (...). Avem o intalnire programata cu el azi ( cu Bogdan Stan - n.r.), este chemat sa vedem despre ce este vorba in ograda domniei sale si sa vedem in ce masura putem implementa repede acel punct din programul de guvernare cu splitarea TVA-ului¬, a declarat premierul Mihai Tudose.Joi, presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat ca premierul Mihai Tudose l-a chemat la Guvern pe seful ANAF pentru a identifica o serie de masuri privind imbunatatirea activitatii institutiei, si nu pentru a fi ¬mustruluit¬, nefiind pus in pericol postul sefului ANAF."Am avut aseara o intalnire cu primul-ministru. Ei au avut ieri, patru, cinci ore, o discutie si cu Finantele si cu ANAF-ul si cu alti ministri si au identificat 30 si ceva de actiuni care au in vedere o imbunatatire a activitatii ANAF, dar si un pachet serios de actiuni contra evaziunii fiscale, inclusiv a unor actiuni din vami. De asta au fost chemati acolo, ca sa discute serios, nu ca sa fie mustruluiti¬, a tinut sa aduca clarificari Dragnea in ceea ce priveste functia sefului ANAF.Tot joi, inspectori Antifrauda de la ANAF au mers in control in redactia Rise Project. Liderul PSD, vizat de mai multe anchete ale jurnalistilor Rise, a transmis un comunicat de presa in care sustine ca nu are nicio implicare in actiunea ANAF, ca este "indignat" de ceea ce se intampla si ca are sentimentul ca se incearca compromiterea sa. De asemenea, el a cerut ministrului de Finante si sefului ANAF sa dea "imediat¬ explicatii publice cu privire la aceasta actiune.Bogdan Stan a reactionat imediat la solicitarea lui Dragnea si a afirmat ca inspectia care a avut loc joi la sediul Rise Project a fost facuta in urma unei analize de risc realizate de catre DGAF, dupa o sesizare si ca institutia desfasoara sute de controale, "fara legatura cu continutul editorial al unor publicatii". De asemenea, Ministerul Finantelor a anuntat ca a solicitat ANAF o informare in legatura cu controlul derulat la Rise Project.