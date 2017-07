DGPI respinge afirmatia ca documentul publicat de Rise Project i-ar apartine

Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) precizeaza, ca respinge ferm alegatiile potrivit carora "presupusul document" publicat de Rise Project ar apartine unitatii, potrivit Agerpres.

"Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) respinge ferm alegatiile potrivit carora presupusul document secret ar apartine unitatii si, ca structura responsabila in materia asigurarii coordonarii si controlului activitatilor pentru protectia informatiilor clasificate la nivelul structurilor MAI, subliniaza ca, potrivit prevederilor legale in vigoare, acest tip de documente se gestioneaza de catre emitenti", se afirma in comunicatul transmis AGERPRES de catre compartimentul Informare si Relatii Publice al DGPI.

De asemenea, in comunicat se subliniaza ca unitatea respinge orice incercare de implicare in dispute politice.

"In acest context, DGPI respinge categoric orice incercare de a implica unitatea in dispute de natura politica si isi reafirma determinarea de a ramane un serviciu echidistant, profesionist si dedicat indeplinirii misiunilor incredintate prin lege", mai mentioneaza sursa citata.

In documentul publicat de Rise Project, si despre care se afirma ca ar fi fost realizat in 2011 de DGIPI si transmis chestorului Liviu Popa, seful Politiei in acea perioada, este prezentata informatia potrivit careia guvernul Tariceanu din 2005 ar fi alocat fonduri, fara licitatie, firmei Tel Drum pentru reparatii ale infrastructurii in judetul Teleorman, in urma inundatiilor din acel an.