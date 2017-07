Corpul de Control al Ministerului Educatiei, trimis sa verifice cazul unei fete din Dambovita a carei lucrare la Istorie, din cadrul examenului de Bacalaureat, a fost anulata pentru ca avea doua tipuri de scris

Corpul de control al ministrului Educatiei, Liviu Pop, va merge la un centru de evaluare unde a fost anulata lucrarea la Istorie a unei eleve pe motiv ca doua pagini ale acesteia aveau scrisuri diferite, a declarat ministrul Educatiei, Liviu Pop, potrivit News.ro.









"Maine dimineata la prima ora Corpul de control va fi in centrul de evaluare unde a fost anulata lucrarea unei eleve. Vom vedea care este situatia si vom face publice rezultatele", a declarat pentru News.ro ministrul Educatiei, Liviu Pop.





El a precizat ca pana cand nu va avea rezultatul anchetei nu poate face niciun fel de apreciere pe acest subiect.





"Gazeta Dambovitei" a scris ca unei eleve din Titu care a terminat clasa a XII-a cu media 9,87 i-a fost anulata lucrarea la Istorie , figurand eliminata la acesta proba. Lucrarea ei a fost declarata fraudata de catre comisia din Bucuresti, pentru ca, potrivit acestora, scrisul de pe paginile 2 si 3 ar fi diferit. Pentru ca lucrarea a fost sigilata corespunzator la Targoviste, iar probele video din timpul examenului arata ca tanara a scris tot timpul si nu existau suspiciuni asupra ei, comisia din Capitala, spun parintii fetei, considera ca cele doua pagini au fost inlocuite in timpul transportului. "Ni s-a spus ca pe drum a fost schimbata pagina a doua si a treia. Ca este alt scris. Lucrarea a fost sigilata. Noi ne asteptam la nota cea mai mare la Istorie", a declarat pentru "Gazeta Dambovitei" Florin Ionita, tatal fetei.





Conducerea Inspectoratului Scolar Dambovita spune ca o situatie similara s-a inregistrat si la Moreni. "Am fost la comisia de evaluare ca sa le explic ca pot evalua lucrarea si apoi sa faca o cercetare, in urma careia daca se va dovedi frauda sa ia o decizie. Convingerea mea e, suta la suta, ca acesti elevi nu au facut nimic in neregula. Este un caz similar si la Moreni. Nu stiu cum se mai poate indrepta acum" a spus Sorin Ion, inspectorul sef ISJ Dambovita.





Eleva a obtinut calificative de utilizator experimentat la Limba romana si Informatica, 7,75 la proba scrisa de la Limba romana, pentru care urma sa faca contestatie, si 9,5 la Geografie.