Ministerul Transporturilor a emis autorizatie de constructie pentru finalizarea portiunii din A3 care intra in Capitala

Ministerul Transporturilor a eliberat autorizatia de executare a lucrarilor pentru ultima portune ce permite racordarea autostrazii A3 cu Bucurestiul, in soseaua Petricani, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), relateza News.ro. Autorizatia vine dupa ce lucrarile au fost blocate mult timp de lipsa Planul Urbanistic Zonal emis de primaria Voluntari.





Valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA, este de 22,59 milioane lei.





"A fost eliberata autorizatia de executare a lucrarilor de constructie pentru "Tronson km 1+610 - km 2+450 si racordarea strazii Cumpenei cu Autostrada" din investitia Autostrada Bucuresti - Brasov, Sectiunea Bucuresti - Ploiesti, Sector 1, km 0+000-km 3+325, Nod Centura Bucuresti km 6+500, Nod Moara Vlasiei km 19+500", arata CNAIR intr-un comunicat emis joi.





Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, care monitorizeaza toate lucrarile de infrastructura la nivel national, primaria Voluntari nu emisese pana acum planul urbanistic zonal pentru autostrada, singurul aviz care lipsea pentru a se putea emite autorizatia de construire pe ultimii 800 de metri ai autostrazii.





In prezent se lucreaza la pasajul de la Valea Saulei si la Pasajul peste Calea Ferata si peste Centura Bucuresti.





"Lucrarile autorizate se vor executa doar pe terenul apartinand domeniului public al statului, prin Ministerul Transporturilor", a precizat CNAIR.





Antreprenorul, asocierea Aktor (Grecia) - EuroConstruct Trading 98 (Romania), a promis ca face eforturi sa finalizeze acest sector de 3,3 km cunoscut si ca Autostrada urbana pana in luna decembrie 2017, daca beneficiaza de toate aprobarile necesare.



"Conform unui program de lucrari inaintat de antreprenor, termenul de finalizare al acestui sector al A3 ar fi fost august 2018, in cazul in care se mentineau problemele privind anumite avize", potrivit CNAIR.







Segmentul va fi iluminat pe intreaga lungime, va avea trei benzi pe sens si panouri fonoabsorbante, iar viteza permisa va fi de 100 km/h.





Constructorul ar fi putut incepe aici lucrarile inca de acum un an, insa pana acum nu avea Planul Urbanistic Zonal.





In plus, unul din proprietarii terenurilor care a fost expropriat de Compania Nationala de Drumuri a dat compania in judecata. De asemenea, se lucreaza doar la jumatate din podul care va traversa calea ferata.





Pana acum, au fost ridicati pilonii, urmeaza sa fie instalate grinzile. Surse din cadrul CNAIR declarau recent ca Primaria Voluntari a intarziat eliberarea Planului Urbanistic Zonal, fara de care nu se poate construi.