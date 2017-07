Klaus Iohannis, despre oferta americana de gaz petrolier lichefiat pentru Europa de Est: Daca scade dependenta de gazul rusesc, toata lumea ar avea de castigat

Este o "alternativa interesanta care a aparut", a raspuns Iohannis, intrebat cum comenteaza oferta SUA privind aducerea de gaz petrolier lichefiat in Europa."Nimeni nu trebuie sa se teama de aceasta oferta", daca pretul si conditiile comerciale sunt bune, a continuat Iohannis, precizand ca este vorba despre "o sursa in plus" de aprovizionare.Acesta a notat ca este vorba despre o "discutie mai veche in UE", in conditiile in care o mare parte a Uniunii "depinde de gazul rusesc"."Daca aceasta dependenta ar scadea prin alta oferta (...) toata lumea ar avea de castigat", a subliniat Iohannis.