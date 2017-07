Alianta Organizatiilor Studentesti: Parlamentul Romaniei da liber fabricilor de diplome prin modificarile aduse Legii Educatiei Nationale. Solicitam Presedintelui sa formuleze o cerere de reexaminare

Parlamentul Romaniei da liber fabricilor de diplome prin adoptarea unei legi care elimina prevederea potrivit careia numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in cadrul unui program de studii universitare de licenta si carora li se poate acorda o diploma de absolvire se stabileste anual, prin hotarare a Guvernului, in urma unei propuneri facute pe baza unei evaluari externe realizata in prealabil de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), semnaleaza Alianta Nationala a Organizatiilor din Romania care solicita Presedintelui Romaniei sa nu promulge acest act normativ.













Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) atrage atentia ca anumite modificari aduse in textul Legii Educatiei Nationale prin Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, adoptata de Senatul Romaniei, "pot conduce la o revigorare a "fabricilor de diplome", prin faptul ca a fost eliminata prevederea conform careia numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in cadrul unui program de studii universitare de licenta si carora li se poate acorda o diploma de absolvire se stabileste anual, prin hotarare a Guvernului, in urma unei propuneri facute baza unei evaluari externe realizata in prealabil de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) sau de catre o alta agentie a asigurare a calitatii inregistrata in EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education)".









Potrivit studentilor, daca aceasta lege va fi promulgata si va intra in vigoare, singurul criteriu pe care trebuie sa-l respecte universitatile pentru a scolariza un anumit numar de studenti la un program de studii este de a avea un raport dintre numarul total de studenti si numarul de cadre didactice din universitate de cel mult 35 la 1, fara a se tine cont de alte criterii si standarde de calitate, precum asigurarea infrastructurii, bazei materiale, resurselor educationale, spatiilor, resurselor financiare etc. necesare derularii programului respectiv.









Redam comunicatul integral al ANOSR:





"Parlamentul Romaniei da liber fabricilor de diplome





Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) isi exprima nemultumirea cu privire la modul si forma in care Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii a fost adoptata de Senatul Romaniei si solicita Presedintelui Romaniei sa nu promulge acest act normativ, intrucat, prin modificarile aduse documentul in Parlamentul Romaniei, in cele doua camere, se vor aduce prejudicii semnificative calitatii invatamantului superior din Romania.





Anumite modificari in textul Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, in forma adoptata de Senatul Romaniei, pot conduce la o revigorare a "fabricilor de diplome", prin faptul ca a fost eliminata prevederea conform careia numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in cadrul unui program de studii universitare de licenta si carora li se poate acorda o diploma de absolvire se stabileste anual, prin hotarare a Guvernului, in urma unei propuneri facute baza unei evaluari externe realizata in prealabil de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) sau de catre o alta agentie a asigurare a calitatii inregistrata in EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education).





De acum, daca aceasta lege va fi promulgata si va intra in vigoare, singurul criteriu pe care trebuie sa-l respecte universitatile pentru a scolariza un anumit numar de studenti la un program de studii este de a avea un raport dintre numarul total de studenti si numarul de cadre didactice din universitate de cel mult 35 la 1, fara a se tine cont de alte criterii si standarde de calitate, precum asigurarea infrastructurii, bazei materiale, resurselor educationale, spatiilor, resurselor financiare etc. necesare derularii programului respectiv.

Asemenea norme generice nu au ce cauta in cuprinsul unei legi a educatiei nationale, neputandu-se stabili un raport optim studenti-cadre didactice valabil pentru toate domeniile de studiu. Mai mult decat atat, valoarea propusa prin aceasta modificare este una mult prea mare in comparatie cu cele specifice acestui raport in alte sisteme de invatamant superior, si chiar si in comparatie cu sistemul de invatamant preuniversitar din Romania. Exista programe de studii universitare de licenta care, prin specificul lor, impun un raport cadre didactice-studenti foarte mic pentru derularea unui invatamant de calitate si unde, daca acest lucru nu este clar reglementat, procesul educational poate deveni unul desuet prin cresterea acestui raport pana la maximul permis de lege.





Astfel, universitatile vor avea posibilitatea, practic, sa inmatriculeze oricati studenti doresc si sa elibereze oricate diplome de absolvire doresc, fara a mai conta daca intr-adevar acestea au capacitatea si resursele necesare sa scolarizeze respectivul numar de studenti. Pana in prezent, in urma unei evaluari externe derulate de ARACIS, se stabilea pentru fiecare program de studii in parte care este numarul maxim de studenti care poate fi scolarizat, in functie de capacitatea si resursele existente in respectiva universitate, tinandu-se cont de criterii multiple de calitate. De acum toate aceste elemente nu vor mai fi luate in calcul, daca prezenta lege va fi promulgata.





Prevederea mai sus mentionata distruge orice incercare de a implementa un invatamant centrat pe student, linie directoare importanta a Procesului Bologna, sistem de reformare a invatamantului superior european in care Romania s-a alaturat voluntar. Introducerea acestei prevederi ar avea un impact deosebit de nociv asupra calitatii invatamantului superior, universitatilor dandu-li-se posibilitatea sa redevina "fabrici de diplome", putand scolariza oricati studenti doresc sau, mai grav, emite oricate diplome doresc, fara a mai tine cont de anumite criterii minimale de calitate, invatamantul superior transformandu-se intr-o afacere al carui produs final vor fi diplomele de studii universitare emise.





De asemenea, legea privind aprobarea OUG 96/2016 in forma adoptata de Parlamentul Romaniei contine si alte prevederi daunatoare pentru sistemul educational romanesc.

Modificarile aduse la Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, precum si la alte legi, conduc la posibilitatea infiintarii unor programe de studii de licenta cu duble specializari limitate doar pentru formarea initiala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, limitare contrara prevederilor specifice Procesului Bologna, care militeaza pentru trasee de invatare si de cariera cat mai flexibile, fara constrangeri de acest tip, si ar putea avea consecinte foarte grave asupra studentilor si absolventilor, mai ales in contextul in care in invatamantul preuniversitar sistemul de consiliere si orientare in cariera a elevilor este cvasi-inexistent.





In plus, se aduc modificari la criteriile pentru obtinerea calitatii de conducator de doctorat sau pentru evaluarea scolilor doctorale, anumite prevederi neclare sau prea vagi putand conduce la practici superficiale care sa dauneze calitatii sistemului de invatamant superior romanesc. De asemenea, desi se proroga termenul pana la care scolile doctorale se considera acreditate pana la 1 octombrie 2019, desi acestea nu au fost evaluate niciodata dupa anul intrarii in vigoare a Legii Educatiei Nationale (2011), nu se stabileste vreun termen pana la care aceasta evaluare ar trebui sa demareze, astfel ca perioada de functionare a acestora fara vreo evaluare are premisele de a se prelungi la nesfarsit.





Una dintre cele mai bune prevederi ale OUG 96/2016 in forma ei initiala era recunoasterea oficiala a federatiilor nationale studentesti legal constituite ca parteneri de dialog social ai Ministerului Educatiei Nationale, prin modificarea art. 221, alin. (2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. Ne declaram consternati de eliminarea acestei prevederi de catre Parlamentul Romaniei, considerand incalcate mai multe principii fundamentale ale legislatiei, si semnalam pericolul la care sunt supusi studentii daca reprezentantii acestora nu vor mai fi consultati in procesul decizional din domeniul educatiei, nevoile, dorintele si interesele acestora nemaifiind transmise si sustinute de nimeni in fata decidentilor.





Desigur, eliminarea prevederii mai sus mentionata poate fi explicata lesne chiar prin modul in care acest proiect de lege a fost adoptat. Astfel, acesta nu a fost dezbatut in mod transparent, fiind inscris de trei ori pe ordinea de zi a Comisiei pentru munca, familie si protectie sociala a Senatului Romaniei (3 mai, 7 iunie, 19 iunie), dar doar o singura data pe ordinea de zi a Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport a Senatului Romaniei, in data de 23 mai 2017, cand, de altfel, nu a fost adoptat. Raportul comun al comisiilor dateaza din 20 iunie 2017, zi cand nu a avut loc nicio sedinta a acestor structuri, si a fost depus la Biroul Permanent al Senatului Romaniei abia in data de 27 iunie 2017, exact in ziua in care a fost si adoptat de plenul Senatului Romaniei, fara a fi disponibil public undeva inainte de acest moment.





Mai mult, proiectul de lege adoptat de Senatul Romaniei contine si prevederi contrare sau care se suprapun cu alte reglementari in vigoare si care pot crea haos sau vid legislativ in anumite domenii.





Asadar, consideram ca intrarea in vigoare a Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii in prezenta ei forma ar aduce mari deservicii sistemului educational romanesc, astfel ca solicitam Presedintelui Romaniei sa formuleze o cerere de reexaminare a acestui act normativ pe care sa o inainteze Parlamentului Romaniei. Ulterior, daca acest lucru se va intampla, solicitam Parlamentului Romaniei sa trateze cu mai multa responsabilitate si transparenta dezbaterea acestui proiect de lege, consultand toti actorii interesati din domeniu.





AICI puteti citi intreaga pozitie ANOSR cu privire la Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, ce a fost transmisa si Administratiei Prezidentiale".