Guvernul a schimbat cativa prefecti si subprefecti

Executivul a aprobat, in sedinta de joi, o serie de hotarari referitoare la eliberari si numiri de prefecti si subprefecti, potrivit unui comunicat al Executivului.Astfel, au fost aprobate doua hotarari privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Arad de catre Pribac Cosmin-Valentin si, respectiv, a functiei publice de subprefect al judetului Arad de catre Horgea Florentina.Totodata, a fost aprobata hotararea privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Arad de catre Horgea Florentina.De asemenea, a fost aprobata o hotarare privind aplicarea mobilitatii pentru Nicolaescu Adrian Viorel din functia publica de prefect al judetului Constanta in functia publica de inspector guvernamental, precum si o hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Constanta de catre Albu Ioan.Alte doua hotarari vizeaza incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bistrita-Nasaud de catre Ciui Terente, precum si exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bistrita-Nasaud de catre Ceclan-Oprea Ciprian.