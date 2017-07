UPDATE Cod rosu de interventie, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR pe DN52.

Cel mai recent bilant furnizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta arata ca 17 persoane au fost implicate in accidentul din Teleorman , iar 14 dintre ele au fost ranite, fiind duse la spitale. Intre victime se afla si un copil care este in coma.UPDATE Cincisprezece persoane au fost asistate medical la fata locului, in urma accidentului produs in judetul Teleorman, iar zece dintre victime necesita transport la spital, potrivit unei noi informari a ISU, potrivit News.ro.Purtatorul de cuvant al ISU Teleorman, Adrian Geru, a declarat, la Antena 3, dintre cele noua persoane copilul accidentat ar fi in stare cea mai grava si a fost deja preluat de ambulanta si este transportat la Spitalul judetean din Alexandria."Nu stim starea lor medicala in acest moment, urmeaza sa fie transportate la unitatile spitalicesti. Vom reveni cu informatii in cel mai scurt timp", a mai zis purtatorul de cuvant al ISU Teleorman. Traficul este intrerupt pe DN52, la iesirea din Alexandria catre Turnu-Magurele, din cauza accidentului rutier, potrivit Centrului Infotrafic. Pana la reluarea circulatiei, de la Alexandria la Turnu-Magurele se poate ajunge prin Rosiorii de Vede (pe DN6 si DN65A).O alta ruta ocolitoare este prin Zimnicea (pe DN51 si DN51A). Conducatorii auto aflati deja in trafic pe relatia Turnu-Magurele - Furculesti pot folosi ruta DN65E Furculesti - Rosiorii de Vede, DN6 Rosiorii de Vede - Alexandria.