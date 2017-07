Conducatorii auto vor putea obtine mai usor duplicatul cartii de identitate a vehiculului, in caz de distrugere sau furt

Potrivit proiectului, se elimina obligativitatea prezentarii de catre client a avizului autoritatii competente care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea vehiculului, precum si a obligativitatii de a publica in Monitorul Oficial a anuntul privind pierderea, furtul sau distrugerea cartii de identitate a vehiculului.O alta noutate consta in completarea situatiilor in care se poate emite un duplicat al cartii de identitate a vehiculului pentru toate cazurile in care, la instrainarea vehiculului, ultimul proprietar nu transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului.Ministerul Transporturilor va actualiza, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii aprobate astazi, Reglementarile privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor- RNTR 7.Legea intra in vigoare in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.